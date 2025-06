Marta Riesco y su emoción tras el final de 'La familia de la tele': "Pensé que no iba a trabajar nunca más"

Por Roberto Ponce López | |

Con el anuncio oficial del final de ' La familia de la tele ' toca época Marta Riesco ha querido compartir un vídeo en sus redes sociales en el que ha hecho unde su paso por el magacín. La madrileña comenzaba su vídeo mostrando cómotras conocer la noticia de ser parte de 'La familia de la tele'.

"Esta soy yo tras recibir la llamada donde me comunicaban que oficialmente estaba en el proyecto de 'La familia de la tele' en TVE", comentaba por encima de esas imágenes llorando. "No me lo puedo creer. He visto la nota de prensa y es como que es una realidad. Pensé que nunca más iba a volver a trabajar en mi vida de lo que más me gusta", expresaba en el vídeo Riesco.

Marta Riesco se ha despedido de 'La familia de la tele', programa en el que ha sido reportera

"Es lo que pensé durante tres años cada día y cada noche, hasta que un día cambió mi suerte gracias a 'Ni que fuéramos', explicaba la reportera que, tras sus polémicas y su relación y ruptura con Antonio David Flores, pudo volver a hacer lo que más le gustaba en el programa de TEN y que le dio la oportunidad de continuar en TVE.

Emoción era la palabra con la que definía su paso por 'La familia de la tele', y es que la colaboradora pudo vivir muchas experiencias durante el breve paso del programa en antena, experiencias que recopiló en dicho vídeo. "Emoción de haber estado en el Vaticano, de haber estado en Eurovisión. (...) Experiencias que luego salían en televisión y yo decía 'pero que estoy en La 1'", explica sobre todo ello.

Un sueño que ha llegado a su fin

Marta Riesco durante el vídeo se muestra muy agradecida con el programa y muy feliz a pesar de no haber tenido grandes resultados. "Hemos hecho cosas mal, no hemos encandilado a la audiencia, eso es una obviedad, pero siempre he estado orgullosa de mi micro y de pertenecer a esta familia", afirma Riesco. Además de ello, culmina explicando que si le toca bajarse de ese sueño que ha sido para ella estar en este proyecto promete no dejar de soñar, ya que un final significa otro comienzo. "Sino que me lo digan a mí", dice la madrileña para cerrar ese emotivo vídeo de despedida.

Marta Riesco, muy emocionada en el final de 'La familia de la tele'

Ya en el último programa, Riesco reaccionaba también llorando a un vídeo recopilatorio de sus reportajes en 'La familia de la tele'. "Estoy muy emocionada porque para mí, nunca pensé llevar un mciro de Televisión Española, para mí ha sido un sueño. Ojalá esto durara eternamente y estoy agradecida a Valldeperas siempre y al pedazo de equipo que hay detrás. Ha sido la mejor experiencia que he tenido a nivel profesional", decía, secándose las lágrimas de emoción.