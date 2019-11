Kiko Hernández, muy crítico con Belén Esteban y su actitud con Mila Ximénez: "Debería ir a un especialista"

Desde que Mila Ximénez se convirtiera en una de las concursantes de 'Gran Hermano VIP 7', su compañera Belén Esteban ha criticado muy duramente la participación que está realizando en el concurso, algo que parece no gustar mucho a Kiko Hernández, que ha llegado a decir que la colaboradora "debería ir a un especialista".

Belén Esteban y Kiko Hernández

"Ha estado esperando cinco años a decir eso de Mila. Si lo hicieron mal contigo, no lo hagas mal tú tampoco", justificaba Hernández, que piensa que Belén Esteban tiene muy interiorizado lo que ocurrió con ella durante su paso por 'GH VIP 3'. "No lo perdona ni lo olvida. Belén quiere que Mila salga porque no perdona lo que dijo de su concurso", sentenciaba.

Otros colaboradores tenían opiniones ligeramente distintas a la de Hernández. Por ejemplo, María Patiño comparaba las críticas que se habían vertido sobre la una y la otra y admitió que, en el caso de la Esteban, "muchas veces estaban basadas en antiguas disputas", mientras que en el de Mila están fundadas en su actitud en la casa.

En público y en privado

Jorge Javier Vázquez aprovechó para reconocer la valentía de Hernández al reprender la actitud Belén Esteban teniendo en cuenta su amistad. El colaborador, por su parte, decía estar "muy tranquilo" al haber tratado el mismo tema en privado con ella. Comentaba también, sin entrar en detalles, que la conversación entre ambos se produjo de camino a los Premios Iris, donde ambos recogieron el premio que consiguió el programa.