Sofía Suescun lanza una fuerte indirecta a Belén Esteban: "Que sucia eres"

El plató de 'Sábado deluxe' recibió a Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores quien aireó la relación de Rocío Carrasco con sus dos hijos. Tras la entrevista, Jorge Javier Vázquez dio paso a la mesa de debate sobre 'GH VIP 7' con diferentes colaboradores, entre los que estaba Kiko Jiménez, que criticó la actitud de sus compañeros acusándoles de "palmeros" y calificando la entrevista como "sosa".

Belén Esteban y Sofía Suescun

Estas palabras encendieron a los tertulianos pero sobre todo a Lydia Lozano, Kiko Matamoros y a Belén Esteban. "Ahora vas a venir tú a decirnos cómo tenemos que trabajar aquí", dijo enfadada la ganadora de 'GH VIP 3'. La de Paracuellos siguió atacando al extronista y defendiendo a Rocío Flores: "Quieres dar a entender que la niña es tal y como la hemos visto, pero ¿sabes una cosa? Que aquí el único que ha dormido en un calabozo se llama Kiko Jiménez".

Que sucia eres, por no decir más cosas — SOFIA???? (@sofiasuescun) November 24, 2019

Y es que el ex de Gloria Camila tuvo un altercado con las autoridades malagueñas en verano debido a su actitud agresiva y la colaboradora de 'Sálvame' no dudó en sacar los trapos sucios. Kiko dijo que ese comentario había sido un "golpe muy bajo" y en unos instantes su novia Sofía Suescun escribió en Twitter un enigmático mensaje que, aunque sin destinatario definido, parece que iba dedicado a Belén Esteban: "Que sucia eres, por no decir más cosas".

Nuevo enfrentamiento

Este cruce de palabras entre Kiko Jiménez y Belén Esteban por Rocío Flores no es el primero. En 'Sálvame' el novio de Sofía dijo que la joven "vende" una imagen de pena y llanto para hacer caja y la colaboradora saltó en su defensa posicionándose del lado de Rocío: "Me parece muy triste que dos niños se tengan que ir con su padre y que les hagan feos, además, me recuerda a mi hija".