El fichaje de Rocío Carrasco por 'Sálvame' ha causado un gran revuelo entre los colaboradores. El miércoles 7 de junio, la hija de Rocío Jurado pisaba el plató por primera vez para convertirse en la defensora de la audiencia. Un día en el que se reencontró con Belén Esteban, que aprovechó para contar una confesión, sorprendiendo a todos los espectadores.

Belén Esteban y Rocío Carrasco

La de Paracuellos contó de nuevo en 'Viernes deluxe' que durante la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', hubo un día en el que cenaron juntas. Un momento que la colaboradora aprovechó para pedirle perdón por todas las cosas que había dicho de ella en los últimos años. Fue un encuentro en el que se sinceraron e intentaron acercar posturas.

"Hablamos de cómo estaba, me preguntó a mí también sobre mí. Ella estaba muy tranquila, me dio pena cosas que hablamos. Hablando con ella la noté triste, vi una persona que estaba en tratamiento", comentó la colaboradora. "Ella me preguntaba por mi hija. Me dijo que tenía que estar contenta de que mi hija se fuera a estudiar fuera. Me dio pena sinceramente", relataba la colaboradora.

La conversación con Antonio David

Además, durante el Polideluxe del viernes 9 de julio, Belén Esteban desveló una conversación que mantuvo con Antonio David Flores que perjudicaba, según la propia tertuliana, a él mismo. "En agosto, Rocío se intenta quitar la vida y él me cuenta una cosa muy fuerte que involucra a una persona. Él me lo cuenta para perjudicar a una persona".