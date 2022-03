La tarde del martes 15 de marzo, Gloria Camila acudió a su puesto de trabajo en 'Ya son las ocho', donde lanzó unas duras palabras en contra de Kiko Jiménez, después de que el colaborador de 'Sálvame' hubiese abordado a su padre, José Ortega Cano, provocando un todo estallido por parte del torero. Menos de veinticuatro horas después, el aludido pudo responder a su expareja en su programa, donde se mostró más enfadado que nunca por sus acusaciones.

Kiko Jiménez estalla en 'Sálvame Lemon Tea' contra Gloria Camila

"Tengo todas las respuestas a Gloria y a toda esa panda de palmeros que van a quedar retratados esta tarde. Todos", aseguraba Jiménez, en 'Sálvame Lemon Tea', ante María Patiño y Terelu Campos. Entre las acusaciones de Gloria Camila, estaba el hecho de que la colaboradora achacó al jienense que hubiera "tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos". Por esa razón, Patiño no se andó con rodeos y, directamente, preguntó a Jiménez si "te sientes responsable" de aquello que su exnovia le achacaba. "Yo no me siento responsable en absoluto", respondió el colaborador, al que "me ha sorprendido bastante que me acuse directamente a mí y me imagino que tendrá que demostrarlo".

"Nadie se preocupa de pedirles partes médicos, informes de psicólogos a los que ha acudido... y tantos periodistas que se cuelgan la medalla de serlo, pero objetivos, son poco: son más fachas, que periodistas. Esos no se preocupan de tirar de hemeroteca o meterte en su Instagram y recopilar información que ella ha contado a sus seguidores, dando consejos para adelgazar, hacer ejercicio y bajar a 47 kilos, como para culparme ahora a mí para desviar la atención de algo que ha hablado la mujer de su padre", soltó Jiménez, desatado, en una clara indirecta a los compañeros de programa de Gloria Camila. El colaborador defendió que "todos opinamos porque todos trabajamos aquí" e instó a su expareja a "que no se olvide que ella está solo para hablar de su hermana, para tildarla de mala madre". "Yo que vengo aquí a hacer mi trabajo. He participado en los concursos más vistos de toda la historia sin mencionarte, Gloria", argumentó Jiménez.

Venga que viene respuesta con pruebas para Gloria Camila, yo le creo a Kiko Jiménez????llamándole PALMEROS a los "periodistas" ????????#LemonTea16M #YoVeoSálvame #APOYOROCÍO16M pic.twitter.com/W1l2yFFhIT — Will? (@HastaelFuego20) March 16, 2022

"Yo no soy periodista, soy polemista"

El jienense recordó entonces su paso por 'Gran Hermano VIP 7' "con un 38% de audiencia, sin mencionarte a ti para nada". "¿Qué no tengo yo la valía suficiente ni la identidad propia como para que vengas a decirme que yo hablo de ti?", cuestionó Jiménez, visiblemente enfadado, tras lo cual apuntó que "si yo hablo de ti, es porque habláis vosotros de vosotros mismos, porque solo ganáis dinerito de eso". "Yo no soy periodista, soy polemista. Tú tampoco eres actriz y has actuado por ser 'hija de', venga", añadía el colaborador, mientras Campos trataba de tranquilizarlo, momento en el que su compañero reconoció que "estoy calentito". "El tema del trastorno de alimentación es muy serio, pero es verdad que vamos a centrarnos en Gloria y no juzgar a la profesión. Cada uno que haga su trabajo como considere", intervenía entonces Patiño. "Pues que no me juzguen a mí tampoco", replicaba Jiménez, molesto.