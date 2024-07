Belén Esteban fichó por este programa de Antena 3, pero "con el contrato firmado, me dijeron que no"

Por Redacción |

Que Televisión Española decidiera no contar con Belén Esteban en el renovado 'Baila como puedas' que se emitió este año fue un tema muy comentado. Ella misma se pronunció al respecto, pero se ve que el ente público no fue la única cadena que le tanteó tras el final de 'Sálvame' y su salida de Telecinco. La colaboradora ha dado una entrevista en la que se ha pronunciado respecto a varios temas su expareja Jesulín de Ubrique, su opinión sobre María José Campanario y su relación con las Campos.

Belén Esteban, disfrazada en 'Sálvame'

Pero volviendo al tema de la televisión, se trata de Antena 3 la cadena por la que estuvo a punto de fichar. De hecho, fichó. "Además de lo de La 1, hay una cosa que nunca he contado:", cuenta molesta Belén Esteban en su entrevista con Semana.

"No denuncié porque soy buena persona, pero tenía que haberlo hecho. Yo creo que todo es un tema político, lo tengo más claro que el agua", añade la colaboradora sobre el fichaje que pudo haber sido y no fue. Ahora ya sabemos que si entre las propuestas de los investigadores aparece el nombre de Belén Esteban, los espectadores al menos podemos descartarla.

Su decepción con las Campos

Belén, que tiene bloqueadas a las tres Campos (Terelu, Carmen y Alejandra), tiene claro que "María Teresa Campos las regañaría y les bajaría el tonito porque ahora las hijas se piensan que son Taylor Swift y Beyoncé, y cuidado con eso". Además comenta el dolor que le produjo no sentirse invitada a la misa de la gran presentadora.

"Yo adoraba a Teresa Campos y ella a mí. Escribí a Terelu para lo de la misa y me dice que va a ser una cosa muy privada y familiar. Vamos, que me vino a decir que no fuera. Pero después vi las imágenes y a algunas personas y no entendí que yo no pudiera ir... Pues lloré. Tendría que haberme presentado", dice Esteban muy convencida.