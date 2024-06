Por Alejandro Burrueco Marín |

Belén Esteban ahora está muy ocupada ocupando las tardes de Ten y Canal Quickie con 'Ni que fuéramos Shhh', pero durante sus meses de descanso que provocó el cierre de 'Sálvame' la tertuliana barajó diversas ofertas, como su fichaje fallido en RTVE. Ahora Esteban ha revelado en su visita al pódcast de Nuria Roca y Juan del Val, 'Cita doble', que tras esa desilusión tuvo otra parecida con otra cadena.

Belén Esteban en 'Cita doble'

, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además, lo habría hecho de puta madre", comentaba Esteban para después revelar que se trataba de un programa de Antena 3. Dicho contrato habría sido firmado poco después de la cancelación de 'Sálvame', pero

La conversación ha surgido cuando Esteban les narraba a Roca y a del Val lo sucedido con la televisión pública: "Iba a ir de jurado a TVE y, por un tema político, la señora que echaron me quitó. Me dijeron que era por un tema político. Yo tenía hasta el contrato". Sin dar nombres, Esteban ha hecho referencia al momento en el que la expresidenta del Consejo de Administración de RTVE, Elena Sánchez, impidió que participara en 'Baila como puedas', donde si hubo cabida para su compañera Lydia Lozano.

Belén Esteban apuesta por Antena 3

Pese al rechazo que ya sufrió en Antena 3, Esteban no se ha dado por vencida y ha aprovechado que los conductores del pódcast son colaboradores en 'El hormiguero' hacer un llamamiento a Pablo Motos: "Vais a tener mucha competencia con Broncano. Si nos necesitáis a mis jefes, a mis compañeros o a mí, estamos para ayudar". De hecho, a la tertuliana no le importaría ir en son de colaboradora o de invitada: "Lo que más me gustaría, y te lo digo de corazón, es que un día me invites a tu programa".