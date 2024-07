Por Joan Centelles Martínez |

Desde que varios colaboradores de 'Sálvame' comenzaran una nueva etapa con 'Ni que fuéramos Shhh', muchas han sido las menciones que se han hecho a aquellos que no se incorporaron al proyecto después de la marcha de Telecinco. Así lo hizo en el programa del 12 de julio Belén Esteban cuando dedicaba unas palabras a los que en su día fueron sus compañeros, nombrando a aquellos con los que tiene relación y aquellos con los que no, entre ellos Antonio Rossi.

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'

Visiblemente emocionada por algún motivo que no explicó,. "Las personas que siempre han estado conmigo a mi lado y nunca me han traicionado.", se expresaba la colaboradora, para después nombrar a María Patiño Anabel Pantoja . " Paz Padilla ", le decía irónico David Valldeperas . "", contestaba Belén Esteban. "Y Terelu ", añadía María Patiño. "", volvía a cargar la colaboradora.

De esta enorme lista también dedicó unas palabras de agradecimiento a Chelo García-Cortés, que le brindó apoyo cuando Esteban tenía que acompañar a su madre al hospital. Y fue en este momento cuando, recordando esta etapa de su vida, aprovechó para dedicarle unas palabras a Rossi. "Y quería mucho a Antonio Rossi, pero ya no le quiero tanto", comentó Esteban emocionada, momento en el que Valldeperas le preguntó si iría a su boda o le haría algún regalo. "Negativo, no", respondía tajante la colaboradora. "Por algo que sucedió en mi cumpleaños que no voy a contar porque no me da la gana".

Una enemistad irreconciliable

"Ha sido la gran decepción de la temporada, Antonio Rossi", opinaba también Kiko Matamoros, mientras Esteban seguía dedicándole más palabras. "Él era mi hermano. Yo tenía tres personas leales en la tele que sabían toda mi vida: María Patiño, Gema López y Antonio Rossi. Lo que me hizo en mi cumpleaños no voy a contarlo, porque no puedo, pero tu amiga era yo. Los invitados daban igual. Y me voy a callar porque me estoy calentando y hoy voy a explotar y no puedo", concluyó sin querer dar más explicaciones.