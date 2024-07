Por Beatriz Prieto |

En medio de un cierto "boom" en torno a las series biográficas de los famosos, con producciones como 'Cristo y Rey' o 'Bosé' entre algunas de las lanzadas más recientemente, Belén Esteban sorprendía la tarde del miércoles 3 de julio, en plena emisión de 'Ni que fuéramos Shhh', con un contundente mensaje. Concretamente, la colaboradora se dirigió a las productoras y plataformas que estuvieran considerando la posibilidad de hacer una serie sobre su propia vida, después de haber recibido ya varias ofertas al respecto.

Belén Esteban habla con sus compañeros de 'Ni que fuéramos shhh' de una posible serie sobre su vida

La emisión del episodio del podcast 'Delirios de España' sobre Mar Flores , madre de Carlo Costanzia Jr , dio pie a que. "Por favor, a todas las productoras, no quiero dar los nombres por respeto, que quieran hacer una serie de mi vida, he dicho ya que muchas veces que, por ahora, no la quiero hacer.", recalcó la colaboradora, quien acabó desvelando que una de dichas productoras era Europroducciones y explicó que

La madrileña apuntó entonces a las personas que tenía más cerca: "Tengo una madre con 81 y tengo otra persona que se saben la historia muy bien. Lo malo y lo bueno de mí. Y no quiero, por ahora, contar mi vida. Me parece muy desagradable seguir diciendo que no". "Pero eso es bueno que te hagan ofertas", la animó Patiño. "Ya, pero cuando dices que no una vez, no quiero que me sigan llamando a las dos semanas diciéndome lo mismo", reconoció Esteban, antes de desvelar que "me han ofrecido tres productoras, que he dado el nombre de una y no debería haberlo hecho, además de una plataforma muy importante y de otra también muy importante".

"Puede existir una denuncia"

A pesar de sus palabras, Esteban no descartó que "a lo mejor con setenta u ochenta años, si vivo, me lío la manta a la cabeza" y cambiaba de opinión, e incluso confesó que le encantaría que Blanca Suárez y Candela Peña la interpretaran en una supuesta serie, "pero no quiero hacer nada, de verdad". "Estoy muy agradecida, pero de verdad, no me llaméis más", insistió la colabora. Asimismo, Esteban aprovechó para dejar claro a "los que estáis haciendo una serie en Benidorm o ya la tenéis hecha, que tengo imágenes" que "la tengo que autorizar", al ser "sobre mí, tengo imágenes hasta de la actriz". "Puede existir una denuncia de mi parte", advirtió la madrileña.