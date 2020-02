Alicia Senovilla, contra Belén Esteban: "He dado la cara por ella y no me lo ha agradecido"

Si queremos recordar los inicios televisivos de Belén Esteban tenemos que remontarnos al espacio 'Como la vida', magacín matinal de Antena 3 con Alicia Senovilla al frente. La Princesa del Pueblo inició ahí su meteórica carrera televisiva que sigue a día de hoy. La presentadora de dicho magacín ha querido hablar ahora de ese momento y no ha dudado en cargar contra la colaboradora de 'Sálvame', dejando claro que no entiende muchas de las declaraciones que esta ha hecho sobre ella en los últimos años. Lo ha hecho en una extensa entrevista en la revista Lecturas en la que también ha confesado el acoso laboral que sufrió años atrás por parte de uno de sus jefes.

Alicia Senovilla y Belén Esteban

Senovilla recuerda que cuando entrevistó a Esteban por primera vez "ella me dijo que era la primera y última vez que hablaba de este tema", algo que evidentemente no ha pasado. Años después, la presentadora se declaró en una entrevista la "hermana mayor" de la Princesa del Pueblo, algo que a esta no le gustó nada. "Ella dijo que quién me había otorgado el cargo de hermana mayor (...) yo le he tenido mucho cariño, la he ayudado mucho y la he defendido, no sé si alguien está intentando malmeter", afirma. La periodista además confiesa que esta situación "me entristece" y deja claro que ya no reconoce a la "niña inocente que desconocía el medio (...) ella ya se sabe personaje, se sabe querida, se sabe seguida (...) yo he dado la cara por ella y no me lo ha agradecido".

Acosada por su jefe

Pero la entrevista de Senovilla en este medio ha dado para mucho más, y es que la periodista ha querido relatar el episodio de acoso que vivió por parte de un jefe que trabajó con ella muchos años atrás. "Un día me citó en un hotel para hacerle una entrevista a un personaje. Llegué al hotel y, cuando fui a la habitación, allí solo estaba este señor", empieza contando, para después dar más detalles del dramático suceso por el que pasó verdadero pánico: "Cerró la puerta y me acorraló. Llegué a pasar mucho miedo". En una entrevista que esta dio años atrás explicó que se trataba de uno de sus jefes en una radio de Cádiz y que lo pasó muy mal al verse sola ya que tenía a su familia a 700 kilómetros de distancia.

La dura pérdida de su hija

La vida de Senovilla no ha sido nada fácil, y prueba de ello es la niña que perdió años atrás. Esta tiene dos hijos junto a Erasmo Úbeda, pero entre ambos perdió a un bebé, algo que sin duda le ha marcado de por vida. "Perdí una hija porque se le hizo un nudo en el cordón y la dejó sin riego. Estaba de 39 semanas. Tuve que dar a luz sabiendo que nacería muerta. La doné a la ciencia", explica. Ahora, la chica se muestra feliz e ilusionada con sus dos hijos y con el cirujano estético de los famosos, José Manuel Gómez Villar, tal y como confiesa: "Me he enamorado como una adolescente. Soy feliz. A los 50 estoy enamorada como si tuviera 15".