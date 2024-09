Por Joan Centelles Martínez |

'Ni que fuéramos Shhh' homenajeaba este miércoles 18 de septiembre a Jimmy Giménez-Arnau, que fallecía en la tarde del martes a los 80 años de edad. Además de recordar al periodista, los colaboradores del programa de Fabricantes Studio aprovecharon la tarde para imaginar cómo sería su propio funeral en un futuro, desvelando así sus últimas voluntades.

'Ni que fuéramos Shhh'

" le preguntaba curiosa María Patiño Belén Esteban en un momento del programa de Ten. La autoapodada como "La Patrona" deseó que ese día "tardara mucho" en llegar: "", reconocía Esteban. Sin embargo, más tarde se animaba a desvelar más detalles del que será su último día en este mundo.

"Me gustaría que me velen durante la noche. Quiero que mi gente, mis amigos y familia esté conmigo por la noche. Me da mucho miedo quedarme yo ahí sola. Quiero que la caja esté tapada, que sé que esto a mi madre le va a matar", aunque explicaba momentos después: "Espero que mi madre no tenga que ver la muerte de sus hijos".

La de Paracuellos se imaginó un funeral al más puro estilo americano, con una gran foto suya acompañando el ataúd: "Me encantaba la foto que había en Telecinco, pero no la he podido conseguir", refiriéndose a las fotografías que el grupo de comunicación cuelga de sus rostros televisivos en los pasillos. Tras esto, también reconocía: "Hay personas que no quiero que vayan a mi velatorio. Y, si van, que las echen", explicando luego que se trataba de unas cuatro o cinco personas. "De eso me encargo yo", le contestó María Patiño.

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'

En cuanto a sus últimas voluntades, Esteban explicó que tenía una carta preparada para su amigo Raúl Prieto, que incluso comentó que ya había redactado: "Una carta de cosas que tiene que hacer él cuando a mí me pase (...) A mí solo hay tres cosas que me preocupan: mi hija, mi madre y mi marido. Por eso tiene instrucciones Raúl, que sabrá lo que tiene que hacer".

Más funerales

Marta Riesco era otra de las que se animaba a responder a la pregunta. "Yo quiero un fiestón, me quiero ir en todo lo alto. Nada de lágrimas. Quiero estar muerta igual que he estado viva: pasándolo que te cagas. Que me quemen y lancen mis cenizas en una discoteca o en una alfombra roja".

Por su parte, el colaborador Chema Garrido lo único que pedía era "no hacer sufrir a la gente, tener una buena muerte" y no molestar a sus allegados: "Quiero que me incineren y que no vengan a velarme, pero que la gente me recuerde y se tomen una cerveza a mi salud", explicó en el espacio de Canal Quickie.