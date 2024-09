Javier de Hoyos, en 'Ni que fuéramos': "De pequeño rezaba para no ser 'marica', el insulto que me repetían"

Por Redacción |

Durante las pausas publicitarias de 'Ni que fuéramos Shhh' en Ten, Canal Quickie aprovecha para ofrecer un contenido diferente a los seguidores de YouTube y Twitch. En ocasiones, los colaboradores del programa de Fabricantes Studio suelen hablar de temas relacionados con su vida privada y esta vez ha sido Javier de Hoyos (exdirector de 'Socialité') el que ha confesado el infierno que vivió en el colegio, como muchos otros gays: "De pequeño me insultaban, me llamaban marica, chapas ("chapas" de chapero). Me insultaban tanto que yo me acuerdo que rezaba en plan: 'no quiero ser lo que dicen los demás que soy".

Marta Riesco abraza a Javier de Hoyos en 'Ni que fuéramos Shhh'

Javier de Hoyos ha confesado que rezaba para intentar evitar ser el insulto que tantas veces le repetían, 'marica', porque sentía que era darle la razón a las personas que le hacían bullying. Aunque en el fondo él se daba cuenta de que su atracción era por los chicos, ahora se arrepiente de no haber dado el paso antes y de haber intentado tener relaciones con chicas para encajar: ". Cuando habláis del 'primer amor', yo no he sabido lo que era eso".

Al confesar el buylling que sufrió en la adolescencia por ser parte del colectivo LGTBIQ+, Marta Riesco no ha podido evitar soltar unas lágrimas remarcando: "Me gusta que esto lo digas". La periodista ha ensalzado a su compañero por hablar abiertamente de este tema, ya que de esa forma podrá haber muchos espectadores que se puedan sentir identificados y puedan dar un paso al frente.

A raíz de esta situación, de Hoyos ha soltado un discurso a cámara: "Chicos, disfrutad. Si sois jóvenes y no os atrevéis, hacedlo, que luego sentís que habéis perdido vuestra vida con tonterías. Yo no siento que la haya perdido porque gracias a Dios lo acepté y conocí a mi marido Carlos. Él me ayudó a aceptar que era gay, porque yo decía al principio que era bisexual porque no me terminaba de aceptar, pero en realidad soy gay".

Las publicidades de #NiQueFuéramos11S son oro. Aquí @javihoyos contando lo que sentía y decía antes de salir del armario: pic.twitter.com/wHIRHclLDx — Lázaro (@Eurolazaro) September 11, 2024

Chelo: "A los 27 años me di cuenta de que era bisexual"

Chelo García-Cortés ha confesado que su situación fue muy distinta a la de Javier de Hoyos, ya que ella se dio cuenta con 27-28 años, pero no sufrió como de él en la adolescencia: "Cuando lo descubrí, lo descubrí, pero nunca tuve ningún problema. Amar a quién os dé la gana y quién queráis". Una conversación durante una pausa publicitaria de Ten que ha sido muy aplaudida en las redes sociales, porque han contado para todos los seguidores de Canal Quickie situaciones relacionadas con el buylling y la homofobia.