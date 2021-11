Belén Esteban no solo es capaz de atraer todas las miradas en el plató sino que también sabe qué palabras necesita cada uno de los colaboradores de 'Sálvame' y qué consejo hay que dar en cada momento. Si hay algo por lo que se caracteriza la madrileña es por su sinceridad y por decir en todo momento lo que piensa, sin filtros y sin quedarse a medias tintas. Tanto es así que la madre de Andreita no se podía quedar en silencio frente al dilema de Kiko Matamoros con su hija Anita.

Los colaboradores de 'Sálvame' preguntaron a Matamoros sobre el punto en el que se encontraba la relación con su hija menor, fruto de su relación con Makoke. El madrileño se ha sincerado y ha explicado que no están pasando su mejor momento después de que su descendiente vetara a su novia, Marta López Álamo, en eventos de influencers. Ante estas palabras, Belén Esteban no se podía quedar callada.

La colaboradora televisiva estaba en plató intentando pedir la palabra por todos los medios y es que, tal y como ella exclamaba, tenía que decir algo que "le estaba ardiendo por dentro del cuerpo". Como es habitual en el plató del programa de Telecinco, el resto de compañeros se han tomado a risa estas palabras y han comenzado a hacer bromas, en concreto, Matamoros le ha preguntado si lo qué le pasaba es que estaba embarazada. Una pregunta que ha incomodado a su compañera.

Belén Esteban, contundente en su respuesta

"No, no estoy embarazada", respondía Belén Esteban queriendo zanjar de una vez el tema y demostrando que estaba cansada de que hicieran bromas con ese tema. Lejos de enfadarse, la colaboradora hacía uso de su característica ironía y respondía de manera contundente para aclarar cualquier duda: "¡Ya me habéis embarazado en quince días dos veces! Voy a tener 24 niños el mes que viene".