La emisión en abierto de 'Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof' consiguió mantener a millones de espectadores pegados a la pantalla durante la noche del 21 de noviembre. De hecho, no solo despertó el interés de los usuarios de las redes sociales, sino también el de Belén Esteban. Precisamente, fue la colaboradora de 'Sálvame' quien se atrevió a contactar con ella para saber cuál era su estado y cómo se encontraba.

Belén Esteban y Dolores Vázquez

El programa conducido por Jorge Javier Vázquez dio paso a una mesa de debate en la que se analizaron los errores del mediático caso. Belén Esteban explicó que se había puesto en contacto con Vázquez tras ver la serie documental: "Quería hablar con ella, me ha dicho una frase que la voy a decir porque la dice en el documental... Que lo único que no le habían quitado había sido la dignidad". La de San Blas continuó diciendo que había mantenido una conversación con ella de unos 20 minutos, revelando cómo se encontraba actualmente: "Yo la he visto una mujer tranquila y muy serena".

La colaboradora de 'Sálvame' mostró su enfado por lo ocurrido, señalando que, si las cosas se hubieran hecho bien, se podría haber evitado mucho dolor: "Es una pena que por la mala investigación que hubo, tuviera que morir otra chica, Sonia Carabantes". Además, la empresaria recalcó con fuerza lo que peor le parecía del caso: "Ni el fiscal, ni los jueces, ni el jurado, ni el Estado, ni el ministro han tenido una palabra a Dolores de perdón, me parece vergonzoso que a esta señora no se la haya indemnizado". Por ultimo, la princesa del pueblo lanzó una pregunta al aire: "¿A alguien le han quitado un día de libertad? A esta señora le han quitado muchos meses, y ya es hora de que alguien le pida perdón", sentenció.

Las primeras palabras de Alicia Hornos

Uno de los errores judiciales más grandes de la historia de España, el caso que cambió la vida de Dolores para siempre sigue siendo objeto de debate, por eso, el programa de Mediaset se desplazó hasta Jaén para localizar a la madre de Rocío Wanninkhof, Alicia Hornos. La malagueña confesó al reportero del formato cómo se encuentra tras la emisión del documental de HBO Max:"Lo llevo muy mal, por las mentiras que dice ella, todo lo que decía era una mentira tras otra". Una vez más, Hornos volvió a cargar contra la que fue su pareja y se mostró tajante sobre la culpabilidad de Vázquez: "Mi opinión es que ella mató a mi hija, lo tengo claro. A mi hija no se le ha hecho justicia de ningún tipo".