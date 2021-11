La primera semana de octubre de 2021, Belén Esteban abandonó el plató de 'Sálvame', entre lágrimas, por unas palabras de Samanta Villar. La presentadora aseguró que la de San Blas tenía un comportamiento "tóxico" por hablar mal del padre de su hija en televisión. Dichas palabras enfurecieron a la empresaria y la atacó diciendo: "Yo no me hice la prueba del predictor y me puse a parir en la tele".

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, en 'Sábado Deluxe'

Tras lo ocurrido, la comunicadora pidió disculpas a la empresaria. Sin embargo,Jorge Javier Vázquez quiso abordar el asunto en' Sábado deluxe' y aseguró que Villar había estado muy "desafortunada". El presentador mostró su apoyo a su compañera de trabajo: "Soy muy amigo de Samanta Villar pero ha estado muy desafortunada con lo que ha dicho de Belén Esteban".

El catalán insistió en que el comentario estaba fuera de lugar: "Las cosas se tienen que analizar en su forma y su contexto. Belén ha hablado y todos le animábamos a que lo hiciera y hacíamos entrevistas y valoraciones que ahora no haríamos". Vázquez señaló que entonces estaban en otra época y que había que contextualizar: "Qué poca capacidad tenemos de poner la cosa en su contexto. Con el paso del tiempo es muy fácil decir esto, esto y esto", sentenciaba.

El agradecimiento de Belén

Las palabras de Vázquez emocionaron a la colaboradora de 'Sálvame', quien no dudó en agradecer el gesto a su amigo. Además, señaló que dicho comentario le había dolido y afectado profundamente. Asimismo, el comunicador explicó que quería mostrarle su apoyo, no solo en privado, sino también en televisión: "Yo te lo quería decir públicamente", a lo que ella respondió: "Yo te lo agradezco de corazón, sinceramente lo pasé mal", se sinceraba Esteban.