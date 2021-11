Bertín Osborne niega que utilice aplicaciones para ligar: "No me hacen falta"

Bertín Osborne habló sin tapujos sobre su vida personal en su paso por 'La Roca'. El presentador confirmó que seguía estando "soltero y sin compromiso". Además, aseguró que se niega a ligar a través de una aplicación. Nuria Roca quiso indagar en el tema y le preguntó si sabía utilizarlas, a lo que él respondió que no. Osborne desconoce el funcionamiento, aunque explicó que un amigo estuvo más de media hora intentado enseñarlo.

Nuria Roca y Bertín Osborne, en 'La Roca'

Sin embargo, el cantante confesó a la presentadora del programa que no estaba dispuesto a utilizar dichas herramientas: "No sé cómo van y no voy a ponerme yo en una cosa de esas". Osborne bromeó sobre sus habilidades para ligar y comentó que no las necesitaba: "A mí no me hace falta una aplicación, la verdad, vamos a estar claros". Además, contó que una de sus hijas le había explicado que existía una para personas VIPS: "Alguna vez si me hace falta me pondré, pero de momento no hace falta aplicación".

Asimismo, el cantante considera que con el uso de dichas aplicaciones se ha perdido mucha relación: "Ahora todo el tiempo son mensajitos, llámale y díselo, que es mejor", señaló. También, habló de cómo han cambiado las formas de ligar entre los jóvenes y se han acostumbrado a esto, lo que calificó como "más impersonal": "Es mucho peor", sentenciaba.

Su situación sentimental

El cantante habló claro de su vida sentimental y quiso aclarar los rumores que lo relacionan con una joven sevillana. La comunicadora valenciana preguntó a Osborne si estaba enamorado, a lo que él respondió con sinceridad: "La he visto un par de veces y es una niña encantadora. Pero ya está". El presentador aseguró tajante que no tenía ninguna nueva ilusión y se mostró molesto por la información que había dado la prensa: "Me molesta que pongan en nuestra boca algo que no hemos dicho".