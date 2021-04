Por desgracia, como en muchos de los ámbitos de nuestra sociedad, con la Covid-19 se ha despertado una oleada de rostros conocidos y anónimos que no creen en la situación sociosanitaria que estamos atravesando y que ha causado tantas muertes a nivel mundial. Victoria Abril, Miguel Bosé y, ahora, Bigote Arrocet, han sido algunos de los rostros que han demostrado públicamente su incredibilidad al virus.

Bigote Arrocet junto a María Teresa Campos en 'El cielo puede esperar'

No obstante, con el que fuera pareja de María Teresa Campos, se ha conocido de forma inesperada con un teléfono mal colgado. Tras una llamada con el equipo de 'Sálvame', Arrocet no colgó y continúo con lo que estaba viendo: un programa religioso y luego las noticias sobre las vacunas, desatando la locura del humorista.

"Empiezan a 'huevear' que hay que vacunarse ya. Me hablan de una vacuna y no me la pongo ni cagando. No quiero saber nada con vacunas de ningún tipo. ¡Ni una!", afirmaba con las declaraciones publicadas en exclusiva por parte del equipo del programa de Telecinco. Sus malos recuerdos con otra vacuna con la que llegó a tener 41º de fiebre han sido uno de los motivos por los que no quiere vacunarse, como sí lo ha hecho recientemente su expareja.

La reacción de los colaboradores de 'Sálvame'

Como era de esperar, las reacciones de los colaboradores en el plató de 'Sálvame' no iban a ser de apoyo a sus palabras. Kiko Matamoros lo critica argumentándose en otras declaraciones de Arrocet: "Siempre ha sido un negacionista de todo. Negó lo de Pinochet, negó el asesinato de su amigo a 150 metros...". Pero, Víctor Sandoval, quien ha perdido a sus dos padres debido a la pandemia, fue mucho más duro: "Negar a la Covid-19 es como negar ver a un coche que viene de frente. ¡Niégalo, niégalo! Te va a pillar el tren".