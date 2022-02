Tras el final del Benidorm Fest, los artistas están más activos que nunca en sus respectivos proyectos. La valenciana Blanca Paloma se sinceró con María Eizaguirre en 'La gran consulta' sobre algunas cuestiones relacionadas con la selección. Entre ellas, la cantante se pronunció sobre el triunfo de Chanel Terrero y la polémica generada a su alrededor.

Blanca Paloma, en el Benidorm Fest

La cantante aseguró que no puede adelantar mucho, pero que tiene prevista una "colaboración importante". La ilicitana reconocer que el Benidorm Fest ha supuesto una "gran exposición": "Este año imaginaba lanzar mis primeros temas y hacerlo siempre desde un lugar más alternativo, pero no me imaginaba este gran apoyo que ahora ha generado una gran visibilidad y una expectativa de eso que va a salir", decía con emoción.

Además, Blanca Paloma se pronunció sobre a la polémica generada en torno al certamen y la calificó como una "pena", aunque cree que "forma parte de cualquier concurso". La cantante cree que "en esta ocasión, el público tenía muchísimas ganas y lo tenía muy claro". Por ello, hizo una propuesta sobre el sistema de votación: "Yo creo que sería interesante para el futuro dejar que ese público tenga más prioridad, porque eso les va a empoderar de esa decisión", sugería.

Alentando a Chanel

Blanca Paloma se mostró muy contenta con su participación en el festival, que calificó como una "experiencia única". La cantante cree que todos han sido ganadores, aunque Terrero sea la encargada de pisar el escenario de Turín: "Tenemos una gran ganadora, lo demostró en sus tres actuaciones impecables", decía. Además, intentó disipar la polémica y animó al público: "Todos detrás de Chanel, empujando, apoyándola", concluía.