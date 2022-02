En la primera semifinal del Benidorm Fest celebrada el 26 de enero de 2022 pudimos ver cómo Unique defendía su tema "Mejores" con una sorpresa que nadie se esperaba: Un beso entre Matt y Valen, dos de los integrantes de la boyband, que no habían llevado a cabo en los ensayos. Dos semanas después de ver el gesto del grupo que pretendía representar a España en el Festival de Eurovisión 2022, Unique ha visto conveniente explicar más en profundidad el porqué del beso.

Matt y Valen besándose en el Benidorm Fest

"No se entendió la intención y hoy la explicamos", empezaban escribiendo en Twitter, añadiendo una imagen aclarando todo. "Hablar es muy fácil, pero entender muy difícil. 'Por rascar votos. Innecesario. No hacía falta'. No se confundan, señores y señoras: Un beso siempre es necesario", escribía Unique en su comunicado a través de redes sociales.

"Claro que la sociedad ha cambiado mucho y que un beso entre dos chicos no es noticia, gracias al mundo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que aún siga molestando a gente", añadían los intérpretes de "Mejores". "Seguro que para vuestros padres y, si me apuras, abuelos no ha sido ninguna novedad, pero mirad más allá. No seáis egoístas y salid de vuestro círculo", comentaba Unique, dejando claro que "España no es moderna".

"Nunca es suficiente en la lucha LGTBI+, nunca, y no nos estamos abanderando de nada, ya que algunos integrantes somos parte del colectivo", aclaraban. "No pretendíamos nada, simplemente es un momento más de la actuación, en el que si ha podido dar alguna visibilidad genial, y si no, eso que nos llevamos", continúa la boyband.

No se entendió la intención, y hoy la explicamos. Gracias #BenidormFest ??

"Hay otras Españas al cruzar la M30" pic.twitter.com/wXZANIgCGZ — UNIQUE (@unique_musica) February 9, 2022

En prime time

"No nos olvidemos, por favor, de que hay mucho más allá de nuestro entorno, hay más pueblos, hay más familias, hay más mentalidad, hay más Españas al cruzar la M-30", sentenciaba Unique, dejando zanjados más posibles reproches por el beso entre dos hombres que pudimos ver en el prime time de La 1 en un programa que reunió a 1.534.000 espectadores y anotó un 11,8% de cuota de pantalla.