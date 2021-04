Cuando nadie imaginaba que algo así podría ocurrir, Telecinco se ha convertido en el canal de televisión español que más está apostando por la promoción de las canciones del Festival de Eurovisión 2021 a través de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Empezando por el representante de Suiza, Gjon's Tears, y su ya popular "Tout l'Univers", que es el tema central de esta producción de La Fábrica de la Tele. Tras las buenas críticas recibidas por su actuación en directo, la cadena apostó por repetir la fórmula con la francesa Barbara Pravi y su "Voilá". Ahora, el debate de este espacio de Mediaset España volverá a acoger a dos representantes más.

Blas Cantó en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Este miércoles, 28 de abril, Blas Cantó interpretará en directo "Voy a quedarme", la canción con la que representará a España en Eurovisión 2021. El murciano regresa al plató tras interpretar una versión de Rocío Jurado para abrir la entrevista en directo a Rocío Carrasco. Ahora, vuelve para presentar su candidatura, que previamente interpretará este mismo miércoles en 'Sálvame'.

En esta ocasión, la docuserie ofrecerá una doble ración de música eurovisiva con dos actuaciones musicales. Además de Cantó, la representante de Bulgaria, Victoria, visita España para defender en directo el tema "'Growing up is getting old", una de las grandes favoritas para alzarse con el micrófono de cristal el próximo 22 de mayo en Rotterdam (Países Bajos).

Así es el episodio 8

Más allá de las actuaciones eurovisivas, Telecinco emite este martes el octavo capítulo de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que lleva por título "Miedo". En esta entrega, que será ofrecida en dos partes, Carrasco relata los hechos ocurridos entre junio de 2006 y julio de 2012, con temas como el testamento de Jurado, el accidente de tráfico de José Ortega Cano o la participación de Rosa Benito y Antonio David Flores en diferentes realities. Aunque el tema central serán algunos de los episodios más complicados que vivió con sus hijos.