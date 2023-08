Por Beatriz Prieto |

'Grand Prix' emitió su segunda gala la noche del lunes 31 de julio, en La 1, con Brión y Yepes como los pueblos protagonistas. Como es habitual, ambos contaron con un vídeo en el que mostraban algunos aspectos de sus localidades y sus gentes, momento en el que la localidad gallega de Brión arrasó entre la audiencia del programa cuando mostró al capitán de sus jugadores montando a caballo, lo que inmediatamente alzó a 'Pasión de Gavilanes' a lo más comentado de Twitter.

Ramón García y Michelle Calvó con los alcaldes y padrinos de Brión y Yepes en el 'Grand Prix'

, adelantaba Michelle Calvó , sobre la localidad coruñesa, dando así paso al vídeo en el que los vecinos de Brión se presentaban a la audiencia del programa y hablaban de los encantos de su pueblo, como sus fiestas patronales, sus paisajes o su "magia gallega". Entre ellos,, quien enseguida despertó multitud de comentarios en redes sociales.

#GrandPrixTVE

Magia galega. Este equipo de valiente viene dispuesto a mostrar en el Grand Prix del verano, (@GrandPrix_tve), su lado más salvaje. Son Brión, un pequeño paraíso.



??Directo: https://t.co/w6cc3G1sl2 pic.twitter.com/TzZf5W2j5q — La 1 (@La1_tve) July 31, 2023

Orgullosa de la mente colmena pensando en Pasión de Gavilanes — ???????????????????????? (@inthedazzle) July 31, 2023

Hay que ir a Brión que ahí se rodó Pasión de Gavilanes #GrandPrixTVE — Lady Rebel ???? (@Choco_fitness) July 31, 2023

Cuando a las 22h tienes el GrandPrix y a las 23h tienes Pasión de Gavilanes

????#GrandPrixTVE pic.twitter.com/1jiW8QLE3y — Paula (@Paulastlb) July 31, 2023

Rcordad después de Grand Prix tenemos cita en pasión de Gavilanes #GrandPrixTVE pic.twitter.com/wp1JGY1QNG — ?? David ?? (@HiddenD3ivid) July 31, 2023

Me pongo a ver el #GrandPrixTVE y de repente me sale el capitán de Brion en plan Pasión de Gavilanes, a caballo y mesándose el cabello.



Algo me dice que le van a coger para el próximo vídeo promocional del pueblo. — ? (@ReilaShiroyuki) July 31, 2023

¿Pero por qué se ha vestido el capitán de Brión de Pasión de Gavilanes? #GrandPrixTVE pic.twitter.com/cuvV7XglUz — Overthinker • Mon (@monica_31m) July 31, 2023

El capitán de Brión buscando un papel para 'Pasión de gavilanes España' #GrandPrixTVE — Priscina de Bolas (@Priscila12nh) July 31, 2023

El capitán de Brión es la version gallega de Pasión de Gavilanes #GranPrix — Alecs (@alemamocu23) July 31, 2023

El gallego aparecía junto a un caballo y en una cuadra, donde dejaba claras sus intenciones en el programa: "Vamos a llevar el lado más salvaje. Me rijo un poco por el lema de 'quien la sigue, la consigue', y aquí en Brión no vamos a ir para otra cosa que no sea la victoria". "Estrategia como tal, aún la estamos desarrollando, pero la gente de Brión es gente fiera, con garra", añadía el concursante. No obstante, no fueron sus palabras lo que llamaron la atención, sino el hecho de que, a medida que hablara, se mostrasen imágenes del gallego montado a caballo, con una camiseta de tirantes y unas poses que, inmediatamente, recordaron a muchos a los protagonistas de 'Pasión de gavilanes'.

Una "mente colmena"

"Orgullosa de la mente colmena pensando en 'Pasión de gavilanes'", escribía una espectadora, ante el aluvión de tuits que inundaron la red social con el nombre de la popular telenovela colombiana. "Hay que ir a Brión, que ahí se rodó 'Pasión de gavilanes'", comentaba otra, en medio de los muchos mensajes que confesaban verse animados a visitar la localidad coruñesa por las imágenes de su capitán, tal y como había adelantado Calvó. Un aluvión de comentarios sobre el gallego que no hizo sino crecer cuando, antes de uno de los juegos, Ramón García lo animó a mandar un saludo a algún ser querido y José desveló que estaba soltero.