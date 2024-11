Por Pablo Fernández Pérez |

Lo prometido es deuda. En el programa del 26 de noviembre de 'La revuelta', hicieron su aparición dos de los personajes más cómicos y peculiares que jamás han ido al programa de David Broncano: Zorrorífico y Detective Murciano. Tras conocerlos, el presentador del show les prometió una entrevista y este ha cumplido su palabra.

David Broncano junto a Detective Murciano y Zorrorífico

En la noche del 29 de noviembre, el canal de YouTube de Detective Murciano ponía a disposición del público la planificada entrevista con Broncano,. Como no podía ser de otra manera, una de las cuestiones que emergieron durante la distendida charla tuvo que ver con, al cuestionar al primero acerca de si este choque le afecta a nivel personal.

"Me afecta poco, por suerte. Esto lo he hablado mucho con mi familia este verano, que llevo unos meses con mucho foco encima, mucha presión, y ahora más. Pero, por suerte, luego en lo personal me afecta poco, pero sí, llevo un par de meses que yo me noto que estoy un poco más agitado", comentaba el presentador, y añadía: "Hay días que me enfado un poco, como estos días con todo lo que ha pasado con los invitados, siempre un poco te tensas, pero lo llevo bien".

Además, quiso hacer pública una queja acerca de la politización de la polémica por parte de 'El hormiguero': "La crispación, me da la sensación, que se aumenta más porque meten la parte política. El otro día, en lo que dijo Pablo, que lo estuve viendo en directo, pensé: 'Que conteste a lo que he dicho yo, yo no estaba hablando de nada político'".

A Broncano no le parece bien

"Hay una cosa que me flipaba y es que ellos nos acusan de politizar el asunto y de crisparlo y polarizarlo, pero, a su vez, son ellos los que hablan de política", continuaba Broncano. "El otro día, Pablo acabó diciendo que esto era una cortina de humo de Pedro Sánchez y es como: 'No os podéis quejar de politizar una cosa que estáis politizando vosotros'. Yo he politizado cero, he hablado de una cosa puramente industrial, del trabajo y tal. No me gusta porque hace que la gente que ve el programa se enfade más", agregaba, para más adelante reflexionar sobre si esa politización buscaba ocultar el verdadero problema.

"Puede ser. Implícitamente están reconociendo el asunto del que hablaba yo, que presionaron para que no viniera [Jorge Martín] ese día. Es lícito que hablen del tema y se defiendan, pero posiblemente a un grupo grande de gente que está convencida de que me quiere atacar y que piensa que soy un vasallo de Pedro Sánchez, que se equivocan muchísimo... pues a esa gente les refuerza esto", concluía, remarcando que su programa "no es un panfleto político ni una soflama ideológica".