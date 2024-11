La reflexión de Jordi González sobre 'La revuelta' y 'El hormiguero': "Me alegra el éxito de Broncano"

Por Beatriz Prieto |

La recta final de la entrega de '59 segundos' emitida la noche del jueves 28 de noviembre se centró en un debate sobre lo ocurrido entre 'La revuelta' y 'El hormiguero'. Además de Pepe Navarro y Xavier Sardà, quienes recordaron su pasada competición en el late night de los 90, Gemma Nierga también contó con Jordi González, quien lanzó una sincera reflexión sobre los programas de David Broncano y Pablo Motos.

"Es una cura de humildad para la gente que trabajamos en la tele, porquey porque, algún día, nuestros programas dejaron de ser líderes de audiencia. Porque es ley de vida, es natural. No es ni peor ni mejor situación que la que están viviendo ellos", apuntó el presentador de ' D Corazón ', quien recordó que

"Los dos son buenos en lo que hacen", aseguró además el catalán. No obstante, González reconoció que "particularmente, me alegra el éxito de Broncano porque desde que se anunció su fichaje por Televisión Española, se han dicho, escrito, pronunciando tantas barbaridades, tantas cosas absurdas, ilógicas, maliciosas, perversas...". "Que ese programa por fin aterrice en la parrilla de Televisión Española, conecte con la gente, haga que dos millones de personas que no consumían televisión, los más chavales, de repente empiecen a verla, nos tiene que poner muy contentos", defendió el presentador.

"¿Ha perdido audiencia Motos? No", argumentó además González, al cual se sumó Boris Izaguirre al apuntar que, con la competitividad entre ambos programas, "ha ganado la televisión". "Gracias a la berrea de la cierva, la televisión ha vuelto otra vez al debate nacional", añadió el escritor. Una postura a la que, en cierto modo, se sumó Gemma Nierga al despedir la emisión y enviar "un beso a David Broncano y a Pablo Motos, porque ellos y sus equipos están cambiando la televisión".