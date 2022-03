Con la guerra entre Ucrania y Rusia cerca de cumplir un mes desde que comenzó, los medios de comunicación continúan informando de la situación en el país, acosado por los bombardeos rusos, incluida la capital del mismo, Kiev. De hecho, la ciudad sufrió la destrucción de uno de sus centros comerciales más modernos, asunto que abordó 'Ya es mediodía' la mañana del lunes 21 de marzo, cuando Marcos Méndez, corresponsal en Ucrania, desveló que, entre los fallecidos en el ataque, se encontraba el amigo de su compañero cámara, Yuri. Un mensaje que volvió a trasladar horas después, durante su intervención en 'Informativos Telecinco'.

Marcos Méndez, emocionado al hablar de la pérdida de su compañero en 'Ya es mediodía'

"Este plano que estáis viendo es el único que os podemos mostrar", explicó el periodista a Sonsoles Ónega, durante su conexión en directo cerca de las destrozadas instalaciones. Méndez explicó que "queríamos enseñaros algo más allá. No podemos", y recordó que "a primera hora de la mañana, la conexión la hicimos desde el parking principal del centro comercial y nos hemos tenido que ir de allí por seguridad". Tras hablar de la aparente tranquilidad que reinaba entre los ciudadanos de la capital en ese momento, el periodista relató que "ese centro comercial ha sido bombardeado esta noche. Hay ocho personas muertas".

"Os doy un dato: entre ellas, nos acabamos de enterar de que uno de ellos es amigo de la persona que os está dando esta imagen, de mi compañero Yuri, que está detrás de la cámara", desveló entonces Méndez, para sorpresa de los presentes en el plató, visiblemente emocionado. El corresponsal insistió en que su compañero "se acaba de enterar de que una de esas ocho personas es un amigo suyo", por lo que "hemos dicho que parábamos la conexión, el trabajo del día y él no ha querido. Hay que enseñar lo que está pasando aquí". "Lo estoy viendo ahora. Estamos haciendo esto por él", recalcó Méndez. "No sabemos qué hay en ese centro comercial, no lo podemos enseñar tampoco. Tenemos que leer entre líneas. Han muerto ocho personas, da igual quiénes sean. Es el único dato que podemos dar", declaró el corresponsal.

#VÍDEO | Marcos Méndez, reportero de Telecinco, ha contado en directo que uno de los muertos en el centro comercial de Kiev es amigo de su cámarahttps://t.co/89TwIHxbnt pic.twitter.com/wK6b6K1O9R — Informativos Telecinco (@informativost5) March 21, 2022

"La lección nos la está dando él"

"Dices: 'da igual, son ocho personas'. Pero, cuanto más cercana es la garra de la guerra, más nos llega", confesó Ónega, quien quiso destacar que "la manera en la que nos acabas de contar que una de esas personas es un amigo de tu compañero, tu colega, que nos permite hacer estas conexiones, nos sobrecoge". Unas palabras ante las que Méndez quiso subrayar el hecho de que, más que un compañero cámara, Yuri era para él "productor, traductor, salvador". "La noticia es la que es. Nosotros estamos aquí para contarla y la lección nos la está dando la persona que está detrás de la cámara", elogió el corresponsal, a quien se sumó la presentadora.

"Marcos, traslada en nombre de esta cadena y de esta productora, nuestras condolencias al compañero cámara que hace posible esta conexión, por la muerte de su amigo en este bombardeo", manifestó Ónega. Tan solo un tiempo después, Méndez intervino en 'Informativos Telecinco', cuando volvió a compartir la triste noticia: "hace un par de horas, nos hemos enterado de que una de esas ocho personas fallecidas, es un amigo de la persona que está operando la cámara que os está dando está imagen". "Él ha insistido en seguir trabajando y seguir contando lo que está pasando aquí, en Kiev", recalcó de nuevo Méndez, en su entonces más breve intervención.