El impresionante cambio físico de Rebel Wilson tras perder casi 30 kilos

La actriz Rebel Wilson, protagonista de la saga "Dando la nota", la serie 'Super Fun Night' y, más recientemente, la película de Netflix "¿No es romántico?", ha sorprendido a sus seguidores con un impresionante cambio físico exprés que ha relatado en las redes sociales.

Wilson, que habitualmente pesaba más de 105 kilos, se marcó hace unos meses el objetivo de alcanzar los 75 kilogramos de peso, y narrar su progreso en redes. La evolución de la actriz ha sido impresionante, llegando a perder casi 10 kilos en tan sólo mes y medio, y rozando ya su objetivo de peso ideal.

"Llamadme la Amy en forma"

El último trabajo de Wilson en cines, la vilipendiada "Cats", tuvo sin embargo una parte positiva: ahí es donde la intérprete se dio cuenta que podía perder peso al dejarse unos kilos ensayando las escenas de baile de la película.

El antes y el después de Rebel Wilson

Nada más comenzar 2020 publicó un mensaje que lo definía como "El año de la salud" y desde entonces no ha parado. Asegura que entrena los siete días de la semana y sigue un régimen llamado "método Mayr" con el que reduce el azúcar, come más despacio y elimina alimentos a los que es intolerante.

Durante el proceso, ha recibido el apoyo unánime de sus seguidores y compañeros de profesión, que no han escatimado en mensajes de ánimo. A sus 40 años, Rebel Wilson afirma ser una nueva persona, entrenando habitualmente con su nueva pareja, Jacob Busch, de 29.

Rebel Wilson ha perdido ya casi 30 kilos

Wilson también ha bromeado sobre su popular personaje en "Dando la nota", la Gorda Amy, pidiendo a sus fans que a partir de ahora le llamen "la Amy en forma".

También hay críticas para Rebel Wilson y su pérdida de peso

Pero no todo han sido halagos a la nueva figura de Rebel Wilson. Como sucedió con la cantante Adele, que también ha protagonizado un espectacular cambio físico, no han tardado en llegar las críticas. Hasta ahora Wilson era un icono de positividad corporal y no avergonzarse en público del físico.

Los críticos aseguran que su mensaje ha cambiado ahora que ya no tiene sobrepeso, promoviendo una imagen que antes criticaba. Atacan también a los medios de comunicación y al resto de Hollywood, por alabar un cambio físico que no debería ser objeto de noticia.