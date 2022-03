El pasado sábado 12 de marzo, Bertín Osborne invitó a las Campos a acudir a su programa 'Mi casa es la tuya. A lo largo de la extensa charla que tuvieron, salió a relucir el conflicto entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio, una disputa que dejaba en medio a Terelu Campos y con la que confiesa haber sufrido mucho.

Las Campos en 'Mi casa es la tuya'

Después de que Rubio hiciese público que llevaba cuatro años sin hablarse con su tía, la situación entre ambas comenzó a ir cuesta abajo, llegando a protagonizar fuertes enfrentamientos que afectaron también a la hija mayor de María Teresa Campos. A pesar de que en un principio quiso mantenerse al margen porque pensaba que ambas eran "lo suficientemente maduras como para solucionarlo entre ellas", al ver que la situación no avanzaba, Campos estalló. "Dije que estaba harta de las dos, y se mosquearon las dos porque lo dije públicamente", declaró.

A su vez, también aprovechó para confesarle a Osborne lo mucho que sufrió: "Yo he llorado muchísimo en mi casa, a solas, muchísimo de pena, de tristeza, de incomprensión", se sinceró. También contó que a su parecer se les "había dado armas a los enemigos" refiriéndose a aquellos que vieron una oportunidad para hacerlo viral en los platós de televisión.

Terelu Campos en 'Mi casa es la tuya'

Por otro lado, la otra protagonista del altercado dejó claro que nunca dejó de hablarse con su hermana, pero explicó que estaban más distantes: "No nos hemos pedido ni perdón. Nos hemos vuelto a ver, nos hemos abrazado y para adelante", declaraba. Además, añadía que el hecho de que la situación se hiciese tan pública no fue porque ellas quisieran: "Hay un momento en la tele que las cosas no dependen de uno, y hay cosas que negarlas es peor que afrontarlas". Confesó también que las tres lo han pasado mal por ello cuando en realidad no han existido problemas reales.

La niña de la curva

Después de charlar largo y tendido, tía y sobrina se volvieron a ver las caras tras meses distanciadas. Mientras se disponían a cocinar, ambas aprovecharon para aclarar ciertos temas. Entre ellos, la influencer aprovechó para preguntarle a su tía que si era verdad que la había llamado "la niña de la curva", tal y como le preguntaron en el polígrafo de 'Sábado deluxe'.

"Eso fue en Twitter, que te llamaron así hace dos años. A mí me lo dijeron (...) y yo pregunté a una persona: '¿es verdad que a mi sobrina la llaman la niña de la curva?'. Por lo tanto me he referido y por eso yo digo sí. Yo nunca me he referido a ti como la niña de la curva", aclaraba Carmen Borrego. Esta, por su parte, aprovechó para saber si su sobrina la había llamado "el cochero de Frankestein", otro malentendido que les distanció todavía más en su momento y que la joven negó rotundamente.