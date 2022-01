María Patiño y Terelu Campos presentaban 'Sálvame Lemon Tea' por primera vez el 17 de enero de 2022. Ese día, las maestras de ceremonias se miraban de manera cómplice mientras se tranquilizaban la una a la otra, justo antes de entrar al plató de la mano. A pesar de que hicieron toda una "declaración de amor" a los espectadores, lo cierto es que las indirectas y pullas entre ellas se suceden diariamente.

María Patiño y Terelu Campos, en 'Sálvame Lemon Tea'

El vídeo promocional ya fue toda una declaración de intenciones, en la que Patiño le decía a su compañera que no les quedaba "más remedio que entendernos". "Terelu, si vamos a trabajar juntas, no quiero rencores", decía la de Ferrol. A los pocos días, la gallega se presentaba vestida prácticamente igual que su compañera, destapando la "leyenda negra" que dice que la malagueña echa de plató a todo aquel que va vestido del mismo color que ella.

"Pues hoy lo tienes jodido", le decía. Programas más tarde, Patiño aparecía con un albornoz rosa, para que Campos no le copiara el estilismo. "Mira, que no me fío de ti. [...] Este es el nivel de desconfianza", disparaba la presentadora de 'Socialité'. "¿Cómo me voy a meter yo en una camisetilla así, hija de mi vida?", le respondía la mayo de las Campos.

Y como cualquier excusa es buena, la actualidad también sirve para la batalla. Con respecto a la infidelidad de Iñaki Urdangarin, Terelu ponía sobre la mesa la posibilidad de que alguno de sus hijos le hubiera pillado. "Qué retorcida eres", le decía Patiño. Sin embargo, la malagueña contratacaba: "Sabes qué pasa, se me está pegando algo de ti", sentenciaba.

Tras sus pullas, llegó el turno del zasca de Marta Riesco

Marta Riesco continúa en el foco mediático, incluso cuando está ejerciendo sus labores de periodista. La joven se encontraba en Vitoria, donde también se encontraba Kike Calleja, para cubrir el romance entre Urdangarin y Ainhoa Armentia. Pese a que siempre se ha mostrado reacia a hablar sobre su propio noviazgo, esta vez arremetió en directo contra Anabel Pantoja.

Riesco afirmó que, "por supuesto" va a demandar a la influencer. "Tengo ganas de verme contigo en los juzgados", la retaba. Las colaboradoras se enzarzaban en una discusión en directo, en la que Pantoja exclamó: "¡Que sea la última vez que me amenazas!". El enfrentamiento no había acabado y a Riesco aún le quedaba una baza muy dolorosa para la sobrina de Isabel Pantoja: "Tú a un banquillo, como tu tía".