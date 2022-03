Telecinco sigue realizando cambios en su programación. Tras anunciarse que 'Mi casa es la tuya' había encontrado nueva ubicación en la noche de los sábados, la siguiente modificación se ha realizado en cuanto a su contenido. El programa de Bertín Osborne no volverá con la entrega de Jimmy Giménez-Arnau como anunciara tras finalizar la de Bárbara Rey, sino que lo hará con el clan Campos.

Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego en 'Mi casa es la tuya'

El programa busca revitalizar la noche de los sábados, que se encuentra en decadencia tras el 8% y los 944.000 espectadores de 'Idol Kids'. Para ello, su apuesta para ganar a '¿Quién quiere ser millonario?' es la visita a la casa de María Teresa Campos, donde también estarán presentes Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio. Las cuatro televisivas mostrarán cómo se encuentran tras su sonada reconciliación.

"Cuando las peleas y los enfados son públicos, pues crecen y parece: 'oh, las Campos enfrentadas'", analiza Borrego junto al presentador, tal y como se puede ver en el avance. Este, sin embargo, no se cree que pudieran estar mucho tiempo sin hablarse. "Créetelo que pasó (...). Si tú quieres la verdad, yo te digo la verdad", anuncia Terelu Campos, dando a entender que se adentrará en profundidad en las claves del enfado entre hermanas.

La situación laboral de María Teresa Campos

Tanto Carmen Borrego como Terelu Campos prefirieron dejar a María Teresa Campos al margen de la disputa familiar, pero Osborne sí tratará con ella cómo vivió esos momentos. "Yo la veo muy bajita anímicamente", confiesa la hija mayor, dejando entrever que la edad de María Teresa Campos y su actual situación laboral también se tratarán. "Yo sé que soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta", confiesa ante la atenta mirada de sus hijas y nieta. "Yo no comprendo por qué me he quedado en mi casa".