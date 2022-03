María Teresa Campos se sentaba junto a Anne Igartiburu en el formato 'Diez momentos'. La periodista repasó algunos de los momentos más importantes y emotivos tanto de su carrera profesional como de su vida personal. Muy emocionada, quiso reivindicar su hueco en los medios de comunicación desde las cámaras de Telemadrid.

María Teresa Campos, en 'Diez momentos'

Campos e Igartiburu conversaron sobre diez momentos claves de la vida de la periodista, como sus primeras intervenciones en televisión o el ictus que sufrió. Al final de la entrevista, María Teresa Campos, muy emocionada y con la cabeza gacha, quiso mandar un mensaje. "Yo no soy ni más ni menos que nadie. Soy una persona que ha trabajo. Y ha trabajado mucho...", comenzaba.

"Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué, si porque sea mayor, no hay ningún sitio en ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar, porque este trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. A mí, esto me está haciendo mucho daño, porque creo que no es justo", decía, visiblemente emocionada.

La malagueña reconoció que no es cuestión de avaricia y que no estaba hablando de un programa, sino de una "colaboración". "A mí lo que me gusta es hacer cosas, pero también es verdad que todo no se puede tener en la vida y a lo mejor he tenido demasiado...", concluía.

Lágrimas con Raffaella Carrà

El cuarto momento del repaso a la vida de María Teresa Campos estuvo relacionado con la amistad que le unía a Raffaella Carrà. La periodista no podía contener la emoción al ver unas imágenes de ambas juntas en el programa 'Hola Raffaella', donde bailaron y cantaron. "Qué pena", decía, mientras contenía las lágrimas. "No me puedo quejar de nada porque la vida me ha dado muchos lujos. Y eso fue un lujo", reconocía.