Canco Rodríguez y Eduardo Casanova, segundos expulsados de 'DecoMasters'

Los participantes de 'DecoMasters', el programa de La 1 donde los famosos se encargan de redecorar espacios, vivieron durante el lunes 16 de febrero una de las entregas más salvajes de la edición. Tras una intensa noche, Marta Riopérez y Lorenzo Castillo, los miembros del jurado, anunciaron el nombre de la pareja que debía abandonar la aventura. Canco Rodríguez y Eduardo Casanova se convirtieron en los nuevos expulsados de 'DecoMasters'.

Nada más pronunciar su nombre, Eduardo comenzó a llorar y dedicó unas emotivas palabras al equipo del programa: "Estoy tan feliz de haber hecho este programa aunque nos vayamos hoy. Triste también, pero feliz". Además, no se olvidó de dirigirse a su compañero, Canco Rodrígruez, al que también lanzó un mensaje: "Me hace muy feliz haberlo compartido con Canco y haber podido aprender tanto. Muy feliz", dijo el actor de 'Aída'.

Canco tampoco pudo evitar emocionarse y definió su participación por el programa como "una aventura maravillosa". Además, también se refirió a su compañero: "Quiero dar las gracias a todos pero en especial a ti, Edu. Lo que me llevo contigo ha sido un huracán de locura y genialidad". También el resto de compañeros se mostraron afectados ante la decisión del jurado. Palito Dominguín rompió a llorar al ver cómo se marchaban sus compañeros, que se convertían en los segundo expulsados del programa tras el abandono de Antonia Dell'Atte y María Zurita en el primer programa y la primera expulsión oficial de King Bru y Andy Andrea.

Una entrega solidaria

En la prueba de expulsión, los concursantes debían renovar cuatro baños con estilos distintos. Cada pareja contó con 1.500 euros para dar un giro decorativo a estos espacios de apenas unos metros cuadrados. El pequeño tamaño de la estancia y la apuesta por la seguridad más allá de la estética provocó que la tensión entre las parejas fuera creciendo. Aún así, todos lograron resolverlo con propuestas solventes, aunque la de Canco y Eduardo fue la que menos convenció al jurado.