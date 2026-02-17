Canco Rodríguez y Eduardo Casanova, segundos expulsados de 'DecoMasters'

Programa relacionado
DecoMasters
2026 - Act
España
Entretenimiento Realities
Los participantes de 'DecoMasters', el programa de La 1 donde los famosos se encargan de redecorar espacios, vivieron durante el lunes 16 de febrero una de las entregas más salvajes de la edición. Tras una intensa noche, Marta Riopérez y Lorenzo Castillo, los miembros del jurado, anunciaron el nombre de la pareja que debía abandonar la aventura. Canco Rodríguez y Eduardo Casanova se convirtieron en los nuevos expulsados de 'DecoMasters'.
Nada más pronunciar su nombre, Eduardo comenzó a llorar y dedicó unas emotivas palabras al equipo del programa: "Estoy tan feliz de haber hecho este programa aunque nos vayamos hoy. Triste también, pero feliz". Además, no se olvidó de dirigirse a su compañero, Canco Rodrígruez, al que también lanzó un mensaje: "Me hace muy feliz haberlo compartido con Canco y haber podido aprender tanto. Muy feliz", dijo el actor de 'Aída'.
Canco tampoco pudo evitar emocionarse y definió su participación por el programa como "una aventura maravillosa". Además, también se refirió a su compañero: "Quiero dar las gracias a todos pero en especial a ti, Edu. Lo que me llevo contigo ha sido un huracán de locura y genialidad". También el resto de compañeros se mostraron afectados ante la decisión del jurado. Palito Dominguín rompió a llorar al ver cómo se marchaban sus compañeros, que se convertían en los segundo expulsados del programa tras el abandono de Antonia Dell'Atte y María Zurita en el primer programa y la primera expulsión oficial de King Bru y Andy Andrea.
Una entrega solidaria
De hecho, la actuación del concursante terminó arrastrando al resto del equipo a la prueba de expulsión, mientras que el grupo liderado por Lucía Dominguín Bosé y Palito se alzó como claro ganador del reto.
En la prueba de expulsión, los concursantes debían renovar cuatro baños con estilos distintos. Cada pareja contó con 1.500 euros para dar un giro decorativo a estos espacios de apenas unos metros cuadrados. El pequeño tamaño de la estancia y la apuesta por la seguridad más allá de la estética provocó que la tensión entre las parejas fuera creciendo. Aún así, todos lograron resolverlo con propuestas solventes, aunque la de Canco y Eduardo fue la que menos convenció al jurado.