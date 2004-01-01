Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"

Publicado: Lunes 16 Febrero 2026 10:27 (hace 36 minutos)|
DecoMasters
2026 - Act
España
Entretenimiento Realities
Titulares de Lorenzo Castillo y Marta Riopérez
- Lorenzo Castillo: "Doy una imagen de juez implacable y malévolo, que no lo he sido"
- Marta Riopérez: "No hay un papel para cada uno, hemos sido libres teniendo muy buena conexión"
- L.C.: "Los dos venimos del mundo de la decoración, pero Marta es editora y yo interiorista, por lo que tenemos puntos de vista diferentes"
- M.R.: "Lorenzo es un gran interiorista y yo soy comunicadora"
- L.C.: "Éramos amigos de hace muchos años, hemos colaborado una barbaridad de años y nos hemos reencontrado en el programa"
- L.C.: "Parte de mi éxito es gracias a Marta"
- M.R.: "No es cuestión de buen o mal gusto sino de buena o mala ejecución"
- L.C.: "No es que el blanco esté prohibido, pero es que en televisión no quedan bien"
- M.R.: "No solo es que el blanco esté prohibido, sino que no hay techo aburrido"
- L.C.: "Disgustos no nos han dado, pero sí momen tos de risas y de llantos"
- M.R.: "Ante dos proyectos sí que hemos tenido dudas de cuál era el mejor"
- M.R.: "Nos ha costado ser justos y hacer unos análisis que sean equitativos"
- L.C.: "Era difícil juzgar porque el nivel de profesionalidad al que han llegado ha sido increíble"
- M.R.: "Los concursantes han mostrado mucha evolución desde el primer programa hasta el último"
- L.C.: "Para mí ha sido como estar en un campamento de verano donde lo he pasado muy bien"
- M.R.: "Se va a notar todo lo que nos hemos divertido y cuánto lo hemos disfrutado"
- M.R.: "Ha habido un clima de mucha diversión y de pasarlo muy bien"
- M.R.: "No éramos conscientes de las cámaras, nosotros estábamos a nuestro papel que era ver si eso estaba bien o mal hecho"
- L.C.: "El programa es muy didáctico"