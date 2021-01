Las carcajadas de Risto Mejide por un fallo lingüístico de Joaquín Prat: "¡Una vez que se equivoca!"

Pocas veces le hemos visto cometer algún fallo a la hora de comunicar. Sin embargo, Joaquín Prat tuvo un pequeño desliz en pleno directo el 27 de enero que provocó la risa de Risto Mejide y el resto de colaboradores de 'Todo es mentira', poco acostumbrados a ver al presentador de 'Cuatro al día' cometer errores lingüísticos. Ocurrió justo cuando Mejide despedía su programa y daba paso al siguiente en la programación de Cuatro.

Joaquín Prat en 'Cuatro al día'

Los dos conductores conectaron en directo y el presentador de 'Cuatro al día' comenzó a enumerar el sumario de temas que iban a tratar en su espacio. Sin embargo, fue interrumpido por su fallo lingüístico: "Hoy vamos a hablar del exgerente del hospital Santa Marina de Bilbado", dijo pocos segundos antes de caer en la cuenta de su error. "De Bilbado... ¡Joder, cómo empezamos!". Su lapsus y la manera de afrontarlo hizo que los colaboradores de 'Todo es mentira' se echaran a reír y empezaran a aplaudirle: "¡Bravo Joaquín!".

El presentador de 'Cuatro al día' animó al público a continuar con las carcajadas haciendo aspavientos, mientras Miguel Lago se unía a la fiesta: "¡Tómate un colacado, anda! ¡Que ya es hora de merendar!", bromeó. Risto Mejide defendió a su compañero: "Una vez que se equivoca Joaquín, ¡una!", el resto de tertulianos dieron la razón al presentador: "Es verdad, no se equivoca nunca. Habla perfecto", apuntó Antonio Castelo. "Es humano", señaló Marta Flich antes de que Prat reiniciase el sumario de nuevo.

El enfado de Joaquín Prat por las vacunaciones

Joaquín Prat no escondió su indignación al destaparse que varios políticos y alcaldes se saltaron el orden de vacunación: "No puede ser que los sanitarios estén esperando a la vacuna y que haya jetas que estén en una Consejería, y no me refiero a los funcionarios que se han vacunado porque se lo ha dicho el jefe y han seguido órdenes, sino a todos estos políticos, alcaldes, etc. que se han saltado todo", recalcó Prat realmente enfadado ante la situación que se está viviendo.