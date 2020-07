Yola Berrocal admite la trampa que tendió a Joaquín Prat: "Fue una traición a tu confianza"

Desde que Yola Berrocal abriese la caja de Pandora en 'La casa fuerte', su relación sentimental con Joaquín Prat no ha dejado de generar titulares. Aunque la ganadora del reality de Mediaset España únicamente dio dos iniciales, fue suficiente para señalar al copresentador de 'El programa de Ana Rosa'. "Me encantaba porque era encantador, divertido, aventurero... Si nos hubiéramos conocido en otro momento hubiera pasado algo bonito", explicaba la cantante y bailarina en el programa. Una vez fuera de la casa, no ha querido hacer declaraciones en 'Sálvame' sobre esta fugaz historia de amor vivida en 2008, ya que consideraba que debía hablarlo directamente con el periodista. Tras la invitación de Prat a su programa, Berrocal se ha sentado en 'El programa del verano' para reencontrarse con él y desvelar toda la verdad sobre su relación.

Yola Berrocal y Joaquín Prat, en 'El programa del verano'

Después de repasar los temas más destacados de su paso por el reality, ambos han comenzado a narrar cómo se conocieron en un gimnasio hace doce años. "Nos volvimos a ver en un sitio de copas. Le pediste el teléfono a una amiga de mi hermana y un día me llamaste", ha relatado Prat. "Quedamos en un bar, estuvimos hablando y luego fuimos a un parque. En ese parque es más que evidente lo que ocurrió. ¿Qué hacía ahí ese fotógrafo?", ha añadido en relación a las imágenes de su idilio que se publicaron en la prensa.

Entonces llegó el turno de Berrocal, que se ha sincerado para admitir lo evidente. "Unos días antes hablé con una persona y me dijo que hiciese fotos con algún famoso. En ese momento estaba trabajando en televisión y no necesitaba nada. De repente, quedo contigo, le llamé y nos siguió", ha confesado la cantante, admitiendo la encerrona en la que involucró al presentador. "Me sentí traicionado. Yo en ese momento quería estar ahí. Te llamé y te dije que era la última vez que íbamos a hablar", ha respondido Prat.

Yola Berrocal se emociona al disculparse

Después de confesar la trampa que tendió al periodista, Berrocal ha querido disculparse públicamente con él para zanjar esta historia. "Te quiero pedir perdón, me arrepiento muchísimo. Lo siento mucho por tu familia y tu madre. Fue una traición a tu confianza", ha dicho notablemente emocionada. Prat ha valorado de forma positiva su decisión de admitir su error públicamente y ha asegurado no guardarle ningún rencor.