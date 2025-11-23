Carla Díaz ('La Ruta 2'): "Desde el primer momento conecté con Vicky por su búsqueda de identidad"

Por Alejandro Rodera |

'La Ruta' encara la recta final de su segunda temporada tras haber desplegado un viaje inolvidable en Ibiza. En esa travesía, hemos tenido la oportunidad de conocer mejor a Marc tanto por su trama en los noventa como a través de los ojos de su padre, Manuel, en los años setenta. En la línea temporal más cercana al presente, también hemos descubierto a Vicky, un personaje que llegó pisando fuerte desde la primera secuencia.

La encargada de dar vida a la joven jienense es Carla Díaz, que en el último lustro ha despuntado principalmente en 'Élite' y 'Madres. Amor y vida' tras haberse curtido en proyectos como 'Amar es para siempre' o 'La caza'. En esta ocasión, interpreta a alguien inmerso en el sueño ibicenco, en un viaje por prosperar tras haber huido de su pueblo. Durante la presentación de la serie en el marco del Festival de San Sebastián tuvimos la oportunidad de hablar con Díaz, que nos desgranó su proceso creativo para sacar adelante un personaje tan desafiante como gratificante.

Carla Díaz encarna a Vicky en 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza'

¿Cómo ha sido meterte en la piel de Vicky?

Ha sido un reto, la verdad. Sí que es verdad que desde la primera separata que leí para el casting sentí una conexión con ella y me fue fácil entenderla. Aun así, es un personaje muy complejo, que a veces hace cosas que no se llegan a entender del todo. Trabajamos mucho en ese aspecto para sacar el hilo conductor de su cabeza y comprender desde dónde actúa y por qué actúa así. Hicimos mucho trabajo tanto con Àlex como con Borja, que es el mejor director del mundo. Me ha ayudado muchísimo y estoy enamoradísima de lo que hace. Y también trabajamos mucho con un coach, Fernando Piernas, que me ha ayudado mucho a sacar esto adelante.

Ha sido un proceso de hacer mucho trabajo sobre todo en toda la preproducción, antes de rodar, y luego llegar al rodaje, después de haber dado vueltas y vueltas y vueltas a todo, y dejarse llevar y vivir la historia, que la teníamos muy dentro ya de nosotros, pero al sentirnos un poco más libres de repente encontrábamos cosas nuevas que no esperábamos.

¿Y cómo fue ese proceso de preproducción tan intenso?

A mí me gusta hacer mucho trabajo antes de empezar a rodar para luego poder llegar al rodaje y estar tranquila y poder disfrutarlo realmente, aunque es cierto que no siempre tienes esa oportunidad porque no siempre tienes el tiempo para poder hacerlo. De la misma manera, por mucho que tú trabajes un personaje y lo tengas claro en tu cabeza, hasta que no empiezas a rodar no se acaba de levantar y no acabas de solidificarlo un poco.

Como espectadora de la primera temporada, ¿ya te imaginabas cómo sería trabajar con Borja? ¿Cómo ha sido ese proceso colaborativo a lo largo de los seis episodios?

Cuando vi la primera temporada me encantó y me quedé alucinada con el trabajo que hicieron todos y con lo cuidada que estaba la serie, porque se notaba el mimo y la atención al detalle, que es una cosa que admiro mucho.

Y en cuanto conocí a Borja y empecé a trabajar con él, supe desde el principio que nos habíamos entendido bien, que hablábamos el mismo lenguaje y que entendíamos la historia de manera parecida. Entonces, la comunicación era muy sencilla. Yo confiaba muchísimo en él, así que era muy fácil trabajar desde ahí porque trabajábamos mucho en equipo. Él te guía mucho y te da unas indicaciones muy claras, pero también te deja mucha libertad. Tiene muy definida la historia, pero también te deja aportar ideas. Por tanto, facilita el trabajo en equipo y te hace muy partícipe de la creación del personaje y de la historia para poder contarla en conjunto, que es algo muy importante en cualquier proyecto.

Àlex Monner y Carla Díaz en 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza'

¿Y eso te ha ayudado a hacer más tuya a Vicky, a sentir que has explorado cada recoveco de ella?

Sí. A ver, yo soy muy ansiosa y siempre me quedo con ganas de hacer más cosas y viéndolo pienso, "¡Ay, podría haber hecho esto!", pero este ha sido uno de los rodajes en los que más me he podido sentir realizada creativamente como actriz.

Vicky es precisamente el primer personaje al que vemos en la segunda temporada, lo cual ya es una declaración de intenciones de que esto es algo diferente. ¿Para ti también ha sido como entrar a algo nuevo y no solo a una continuación?

Sí. Además, desde el principio con esta segunda temporada se hablaba mucho de crear, no una serie diferente obviamente, pero sí de contar algo que no se haya contado antes y de estar despiertos creativamente y poder contarlo de otra manera distinta. También porque los personajes crecen y de repente nos encontramos con tramas más adultas y con otro escenario.

En mi caso, mi personaje tiene la historia por separado completamente. Entonces, no tenía tanto en la cabeza que estábamos grabando una segunda temporada, como sí puede tenerlo Àlex que ha estado en las dos.

Los creadores de la serie han comentado que esta temporada vuelve a explorar el tema de la identidad, pero forma diferente a la primera. En ese sentido, ¿cuál es la identidad de Vicky? ¿Qué es lo que más has disfrutado de interpretarla?

Yo conecté con Vicky justamente por esa búsqueda de identidad y, sobre todo, de un hogar. Siento que Vicky viene a Ibiza buscando un hogar, paradójicamente, porque Ibiza es una isla que es una locura, pero ella viene a buscarse y a encontrar una vida diferente a la que se le ha dado por nacimiento. Entonces, yo estaba muy conectada todo el rato a eso, a ese deseo de ella de encontrar una familia y un hogar que no ha encontrado en su propia casa.