Carlos, cuarto concursante de 'Supervivientes' elegido para saltar del helicóptero

La noche del domingo 2 de mayo, 'Supervivientes: Conexión Honduras' alcanzó su cuarta gala de la edición de 'Supervivientes 2021', en la que uno de los concursantes del Barco Encallado abandonaba el emplazamiento para trasladarse a la Isla del Pirata Morgan. Una última oportunidad para los Encallados que, tras sus votaciones, dejó a Agustín Bravo y Carlos Alba en manos del público, que se decantó por convertir al segundo en el superviviente afortunado de la noche.

Agustín y Carlos, antes del salto del segundo del helicóptero en 'Supervivientes 2021'

La gala arrancó con los supervivientes del barco recibiendo la buena noticia de que por fin, tras tres semanas de estancia, podrían abandonar por fin el emplazamiento para instalarse en tierra firme. Tras recoger algunos de los objetos, los Encallados se sometieron a una nueva votación en la que, por primera vez, solo Agustín obtuvo un punto positivo, después de recibir dos votos a favor por parte de Carlos y de Sylvia Pantoja, a los cuales se restó el negativo de Lara Sajén. Dicha concursante, por su parte, quedó descartada al acumular un punto negativo, después de que tanto Agustín como Carlos votaran en su contra, mientras que solo Alexia Rivas lo hizo a su favor.

El resultado de la votación de los cinco Encallados, además, dejó a Sylvia, Alexia y Carlos con cero puntos cada uno, ante lo que Lara Álvarez anunció que la decisión final quedaba en manos del resto de concursantes de la edición. De esa forma, se produjo una nueva ronda de votaciones, en la que Alexia no recibió apoyo alguno, Sylvia obtuvo tres votos a favor y Carlos, un total de cinco votos, que lo situaron como rival de su incondicional compañero Agustín, con quien se enfrentaba en una votación definitiva que quedaba en manos de la audiencia. Unos espectadores que optaron por otorgar la victoria a Carlos, en la que ya era su tercera oportunidad para saltar del helicóptero.

"Que me dejen seguir soñando"

"Evidentemente, los dos os lo merecéis", declaraba Jordi González, al conectar con ambos concursantes una vez que estaban en el helicóptero, antes de cederles la palabra para defender su salto. "Estoy viviendo un sueño, vengo de un barrio de Sevilla y nunca habría pensado estar en esta situación. Le pido a la audiencia, de corazón, que me dejen seguir soñando", solicitó Alba, mientras que Agustín defendió que "estar junto a un amigo es un sueño y me falta un pasito más. Si me dan el voto, voy a ser el hombre más feliz. Pero si no soy yo y es Carlos, igualmente feliz". A continuación, el presentador comunicó la victoria de Alba, quien se mostró muy agradecido con "todos los que habéis votado", además de con "la cadena y 'Supervivientes'".