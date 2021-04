El jueves 29 de abril, 'Supervivientes 2021' alcanzó su cuarta gala, en la que el reality se despidió de forma definitiva de Antonio Canales tras su expulsión por parte de la audiencia. Además, los concursantes volvieron a enfrentarse a otra ronda de nominaciones, que concluyeron situando a Marta López, Melyssa Pinto y Omar Sánchez en la palestra con los votos del grupo, mientras que Tom Brusse se convirtió en nominado por el voto del líder, Alejandro Albalá.

Los concursantes de 'Supervivientes 2021' tras conocer las nominaciones de la Gala 4

La gala arrancó con Albalá, Tom y Palito Dominguín en la palestra, tras lo cual se dio a conocer que la tercera sería la nueva concursante expulsada de la edición. La extremeña puso así rumbo a Playa Desterrada, donde se jugó su permanencia en el reality con Marta de Lola y Canales, que fue expulsado de forma definitiva por el público al concluir la noche. Mientras se desarrollaba la votación, el resto de concursantes se enfrentaban a un nuevo reto de líder en el que Alejandro resultó vencedor, ganando así el puesto de líder por primera vez, al igual que la inmunidad.

Con Albalá fuera de la posibilidad de ser nominado, sus compañeros protagonizaron unas nuevas nominaciones en las que se hicieron muy evidentes los últimos roces entre los supervivientes. De esa manera, Marta y Melyssa se votaron mutuamente tras sus últimas disputas, en un turno en el que la segunda reconoció que la zamorana "me provoca malestar". "Es un poco intensa y a veces habla por encima de los demás, y no lo soporto", reconocía Omar, a la hora de votar a Valeria Marini, tras lo cual el canario recibió un voto por parte de Tom. "No tengo a nadie más para nominar. Me ha nominado dos veces y me quiso enviar al barco", argumentó el marroquí. Por su parte, Olga Moreno también votó para nominar a Melyssa, momento en el que señaló que "esto es un concurso de supervivencia y es la que menos hace".

Tom Brusse, en su cuarta nominación

"Necesito a una persona que quiera estar así. No se puede estar todo el día tumbada. Todo está grabado. Y es muy buena niña, no digo lo contrario", argumentó Moreno, mientras que Valeria eligió votar a Omar, dado que "lo he visto muy triste, porque está muy enamorado. Quiero ver si esto le da un poco de energía". Cerrando la nominación, fue el turno de Gianmarco Onestini, quien optó por dar su voto a Marta, bajo el argumento de que "no la veo sincera, coherente". Tras conocer que tanto Marta, como Melyssa y Omar subían a la palestra a causa de los dos votos que cada uno había recibido, Alejandro es encargó de designar al cuarto de los nominados, después de confesar su indecisión entre otorgar el puesto a Gianmarco o a Tom. Sin embargo, el cántabro acabó decantándose por el segundo, provocando que Brusse encadenara así su cuarta nominación consecutiva, algo que no sentó demasiado bien al concursante, que se mostró muy cabizbajo.