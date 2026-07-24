Carlos Latre anuncia que deja Mediaset: "Después de 'Got Talent' finaliza mi contrato"

Por Fidel Conejero |

Carlos Latre pone fin a su etapa en Mediaset. El humorista ha confirmado en una entrevista concedida en exclusiva a la revista Lecturas que su contrato con el grupo de comunicación concluirá una vez finalice la próxima edición de 'Got Talent España', programa del que forma parte como miembro del jurado.

Las declaraciones llegan durante una conversación con el citado medio con motivo del estreno de la nueva película de "Tadeo Jones", en la que participa poniendo voz a varios personajes. Preguntado por sus próximos proyectos, Latre explica que su vinculación con Mediaset está próxima a terminar: "Estamos todavía acabando la grabación de 'Got Talent', una nueva edición en la que se crean equipos y hay una dinámica diferente. Y luego después ya finaliza mi contrato y mi colaboración con Mediaset".

Cuando el periodista le pregunta directamente si ha renovado su contrato, el cómico evita ofrecer detalles sobre sus siguientes pasos profesionales y responde únicamente: "Se vienen cositas". Sin embargo, sí confirma que dejará de ser uno de los rostros vinculados al grupo: "Claro. Sí. En principio acabamos nuestra colaboración. Me veréis en 'Got Talent' el año que viene. Pero ya no como una cara de cadena, sino en algunos proyectos". Ante la posibilidad de trabajar para otras televisiones, su respuesta es igualmente clara: "Efectivamente".

Carlos Latre posa como presentador de 'Babylon Show'

Del fichaje estrella de Telecinco al final de su etapa en Mediaset

La salida de Carlos Latre pone fin a una etapa iniciada en 2024, cuando Mediaset anunció su regreso como una de las grandes apuestas de Telecinco. El grupo confió en el humorista para liderar el access prime time con 'Babylon Show', un formato que además producía su propia compañía y con el que pretendía competir tanto contra 'El hormiguero' como frente al también recién estrenado 'La revuelta' de David Broncano en La 1.

Sin embargo, el proyecto no consiguió consolidarse. Aunque debutó con un 10,1% de cuota de pantalla y algo más de un millón de espectadores, sus audiencias descendieron rápidamente durante las semanas siguientes. Telecinco redujo primero la duración y el número de emisiones del programa antes de cancelar definitivamente el formato apenas unas semanas después de su estreno, tras convertirse de forma habitual en la última opción de su franja.

Pese al fracaso de 'Babylon Show', la relación entre Latre y Mediaset no terminó entonces. El imitador continuó ligado al grupo al incorporarse como jurado de 'Got Talent España', formato con el que ha permanecido en la cadena hasta la actualidad.

Con estas declaraciones, Carlos Latre deja abierta la puerta a una nueva etapa profesional. Aunque no ha querido revelar cuáles serán sus próximos proyectos, sí confirma que ya no estará vinculado en exclusiva a Mediaset, lo que le permitirá colaborar con otras cadenas o plataformas una vez finalice su compromiso con el grupo.