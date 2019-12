Carlos Sobera desvela el estado de salud de Jorge Javier en 'GH VIP 7': "La intervención ha sido perfecta"

El martes 3 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala a dos días de la última expulsión por nominación, con Adara Molinero, Mila Ximénez y Estela Grande como últimas nominadas de la edición. Una cita que arrancó con Carlos Sobera al frente, después de que Jorge Javier Vázquez se despidiera del equipo del programa y de los concursantes en la gala del jueves 28 de noviembre, dado que tenía que someterse a una nueva operación a raíz del ictus que sufrió en marzo, y de la cual tuvo ocasión de hablar Sobera al arrancar la emisión.

Carlos Sobera manda un mensaje de cariño a Jorge Javier desde 'GH VIP 7'

"Quiero mandar a Jorge Javier todo nuestro cariño y apoyo", declaró el presentador, antes de desvelar el estado de salud de su compañero, que se había sometido a la operación apenas unas horas antes. "Tengo que decir que la intervención ha salido a la perfección. Jorge se encuentra muy bien", aclaró Sobera, animado, desatando el aplauso del público y los colaboradores presentes en plató.

"Me dicen que ya está pensando en volver. Que sepas que te estamos esperando muy pronto aquí", dedicó el presentador a Jorge Javier, antes de desear que esperaba que "no se note mucho tu ausencia", que será cubierta tanto por el propio Sobera como por Jordi González. Una buena noticia que el presentador tuvo ocasión de transmitir a las concursantes de 'GH VIP 7', que no dudaron en celebrarlo con aplausos y gritos de alegría. "Pronto lo vamos a tener aquí dando guerra y de la buena", aseguró Carlos.

Una operación "más leve"

A finales de noviembre, se confirmó que Jorge Javier tendría que someterse a una intervención quirúrgica a causa de un estrechamiento de uno de los "sent" que le colocaron tras sufrir un ictus el pasado mes de marzo, y que tuvo lugar el 3 de diciembre, a apenas unas horas de la primera gala en la que fue sustituido por Sobera. "Al principio sentí ansiedad cuando me dieron la noticia de que tenía que volver a pasar por el quirófano", reconoció entonces el veterano presentador, que será sustituido en las galas de los jueves por su compañero Jordi, antes de segurar que era una intervención "mucho más leve".