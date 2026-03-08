Carlota Corredera no descarta dar detalles de su despido de Mediaset: "Tuve ofertas para hacer documentales"

Por Beatriz Prieto |

Más de dos meses después de que se cerrara el pisito de 'No somos nadie' y pusiera en pausa la carrera de Carlota Corredera como presentadora en la pequeña pantalla, la gallega ha seguido ligada al medio en otros espacios televisivos como 'Directo al grano' o 'D Corazón' como colaboradora. Un momento profesional sobre el que Corredera ha tenido ocasión de pronunciarse, al igual que ha abordado su polémico despido de Mediaset tras casi dos décadas ligada a la compañía.

"Lo que me pasó a mí es como el cuento de Caperucita, había un interés disciplinante detrás, un 'cuidado, que si te posicionas de esta manera te pasará lo que a Carlota'", declaró Corredera en una entrevista para El Plural, cuando se señaló que su "posicionamiento feminista" durante la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' habría propiciado su despido, sobre el cual dudaba "si lo voy a contar o no".

Carlota Corredera en el plató de 'No somos nadie'

"No sé si estoy preparada y sobre todo porque a mí lo único que me importa de contar lo que viví son las consecuencias que pueda volver a tener sobre mí", explicó la colaboradora al respecto. "Si algún día considero que va a ser beneficioso para mí, que me va a ayudar contar lo que viví, posiblemente lo haga. Pero no lo tengo claro", declaró Corredera, después de asegurar que "me da exactamente igual si cambia o no la opinión de la gente respecto a la empresa donde yo trabajaba o sobre las personas que tomaron las decisiones que me afectaron hasta el punto de dejarme fuera".

"Hay maneras de gestionar las salidas"

Carlota Corredera junto a Kiko Hernández y Chelo García-Cortés en 'Sálvame'

La gallega incluso desveló que. "Fue muy doloroso, lo viví de una forma muy injusta y me costó mucho cicatrizar las heridas. De hecho, aún no lo han hecho del todo y no quiero volver a abrirlas. Ahora me centro en retomar el vuelo, pero no significa que nunca vaya a contar esa historia", aseguró Corredera, quien conocía "muchos detalles" de lo ocurrido. De hecho, la expresentadora de Mediaset opinó que

"Seguramente yo conozco más información de lo que sucedió con 'Sálvame', que de lo que sucedió conmigo. Y aunque tengo mucha información de cómo se gestó mi salida, no me hace bien saber cosas tan injustas y tan feas", añadió la colaboradora, consciente de que "una empresa privada tiene todo el derecho del mundo a tener entre sus filas a las personas que considere oportunas". "Pero al final yo llevaba 18 años entregándome en cuerpo y alma y creo que hay maneras y maneras de gestionar las salidas de las personas", matizó Corredera, tras lo cual desveló que "hay compañeros que sin decirlo en público trabajaban en esa cadena y me escribían" como muestra de apoyo, en privado, algo que entendía "perfectamente".