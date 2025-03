Por Beatriz Prieto |

La tarde del miércoles 26 de marzo, Canal Quickie y Ten dieron la bienvenida a 'Tentáculos', el nuevo programa con Carlota Corredera al frente. Este formato tomará el relevo de 'Ni que fuéramos Shhh' tras su final este jueves 27 de marzo, y arrancó con un "crossover" entre ambos espacios, con el recibimiento de Corredera por parte de quienes fueran sus excompañeros de 'Sálvame', María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros, con quienes tuvo ocasión de sincerarse sobre su distanciamiento después de su despedida de Mediaset.

"No me arrepiento de nada, lo que no significa que haya cosas que hubiera hecho de otra manera. Creo que me desprotegí muchísimo, pero lo hice de corazón", confesó Corredera, al valorar su última etapa en Mediaset. Esteban tomó la palabra, emocionada, para señalar que "hemos pasado mucho juntas, bueno y malo": "Ojalá todo el mundo te conociera como yo te conozco, como amiga lo primero y como profesional". Corredera desveló entonces que "Belén siempre me echa en cara que no fuera a '¡Sálvese quien pueda!'" cuando esta reconoció que "solo tengo un reproche hacia ti".

Carlota Corredera charla con sus excompañeros de 'Sálvame' en el estreno de 'Tentáculos'

"Cuando pasó lo que pasó, fuera de la tele, notaba que querías tomar tu distancia. Eso me tenía muy preocupada", concretó la colaboradora, en referencia al momento en el que la gallega dejó 'Sálvame. "Para mí, con la perspectiva del tiempo, fue tremendo lo que pasó, las circunstancias que acompañaron mi salida de Mediaset. Para mí fue una ruptura con una cadena con la que llevaba trabajando 18 años de mi vida y que, de pronto, ya no me querían. No solo eso, es que me querían fuera, sin opciones a hacer otras cosas", confesó Corredera.

Belén se emociona con Carlota y le reprocha una cosita en #Tentáculos26M. ????????



????https://t.co/IYeAnIhi7d pic.twitter.com/6xCzrQDYxz — LA OSA (@laosatv) March 26, 2025

"No era capaz de veros en la tele"

La presentadora admitió que, por entonces, "me vi en mi casa, rota de dolor y sin respuestas, porque yo todavía no acabo de entender qué sucedió". "Al final, para poder ser feliz, es mejor no tener mucha memoria. Soy otra mujer porque tengo cicatrices nuevas que no tenía, pero eso significa que ha habido una herida que está curándose. Y para poder hacer ese proceso, también tuve que tomar distancia con muchísima gente que está aquí", se sinceró Corredera, quien había necesitado "mi tiempo, mi espacio y, sobre todo, porque no podía avanzar, no era capaz de veros en la tele".