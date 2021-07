Carmen Borrego ha vuelto a Sábado deluxe tras unos meses en los que la agitada relación de la familia Campos con 'Sálvame' se ha hecho patente de manera constante. La hija de María Teresa Campos decidió sentarse junto a algunos de sus antiguos compañeros para solucionar los problemas del pasado, y es que la colaboradora llegó a decir que sus compañeros eran "crueles" con ella. Una enemistad que provocó grandes enfrentamientos en la cadena de Paolo Vasile.

Carmen Borrego y Alonso Caparrós en 'Viernes Deluxe'

En su visita, Borrego aprovechó para ajustar cuentas pendientes con Alonso Caparrós. Ambos trabajaron juntos y la relación se vio deteriorada cuando el colaborador aseguró que la propia Carmen Borrego llegó a insultarlo cuando era su jefa. Unas palabras que enfadaron a la invitada de 'Viernes Deluxe' y que no dudó en desmentir, cansada de que se cuestionase su papel detrás de las cámaras cuando empezó en televisión.

"Yo nunca he sido tu jefa. Yo nunca he hablado de tenerte cariño o de no tenerte. Cuando dices estas cosas me molesta. Lo que no puedes hacer es decir lo que te de la gana", le apuntaba Carmen. "No recurras más al cariño y a la amistad porque estoy hasta las narices y luego vienen los navajazos por detrás", ha respondido el colaborador enfadado.

Cruce de reproches

Además, el presentador aprovechó la entrevista para recriminarle su actitud con Kiko Hernández, uno de los más críticos con ella. "¿A qué eso no se lo dices a Kiko Hernández? Es alucinante, tienes muy poca vergüenza". Unas palabras que hacían brotar a la hermana deTerelu Campos: "A mí no me insultes. Yo a ti te respeto y no voy a seguir el tema contigo porque nunca he dicho nada de ti". ¿Estamos ante una nueva guerra televisiva entre ambos colaboradores?