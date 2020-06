Carmen Borrego estalla en 'Viva la vida' y se lleva la reprimenda de Emma García: "No vayas de víctima"

Tarde de tensión y lágrimas para Carmen Borrego, que visitó el plató 'Viva la vida' para analizar su comentado regreso a 'Sábado deluxe' un año después de abandonarlo. Sin embargo, la colaboradora no parecía dispuesta a aceptar las críticas de tertulianos como Diego Arrabal, que llegó calificar de "ridícula" su aparición.

Carmen Borrego y Emma García, en 'Viva la vida'

"Creo que ayer pasaste mucha tensión y has venido a la defensiva no solo conmigo". Así de contundente se mostraba Emma García después de que Borrego se levantase y amagase con abandonar el programa. Pero ella seguía en sus trece: "Llevo 30 años de mi vida trabajando, no puede ser que cada vez que haga una coa sea el 'pim, pam' de todo el mundo. Todo el mundo puede opinar, ¿pero es necesario apedrearme?", se preguntaba Borrego muy molesto.

"Estoy harta de tener que dar explicaciones de lo que hago. Si cobro y voy al 'Deluxe' es porque me da la gana. No vivo a costa de nadie, más de lo que yo gano. No estoy dispuesta al ataque constante gratuito", añadió Borrego entre lágrimas, convencida de que se le había tratado mal en el espacio de Telecinco. Algo que Emma García no estaba dispuesta a tolerar: "No creo que se te haya tratado mal. Aquí también te estamos tratando con educación. Pareces que eres una víctima a la que estamos todos atacando y no es así. Vienes como compañera aquí a hablar de una entrevista, pero no vayas de víctima, Carmen", zanjaba la periodista.

Diego Arrabal, en el punto de mira

Carmen confesó su malestar con Diego Arrabal por sus formas para opinar sobre ella, lo que considera siempre algo muy libre. El paparazzi incluso amagó con abandonar el plató para las preguntas las realizasen el resto de sus compañeros y no dar espacio para "excusas" a Borrego. Al final, las augas volvieron a su cauce y el programa continuó sin mayores sobresaltos.