Santiago Segura quiere que las Campos hagan de prostitutas en una película protagonizada por ellas

Nuevos detalles sobre la supuesta película que Santiago Segura estaría preparando con el trío de las Campos como protagonistas. Laura Fa desveló este miércoles más información en 'Sálvame', si bien sus palabras causaron revuelo entre la familia y recibió una cierta reprimenda de María Teresa Campos.

Según Laura Fa, Carmen Borrego, Terelu y María Teresa Campos interpretarían a dos prostitutas y su madame, respectivamente, en la película del taquillero director. O, como prefieren decir en las tardes de Telecinco, a un trío de "Pretty Women". Sin embargo, la periodista asegura que el proyecto podría haber entrado en punto muerto tras el confinamiento porque, además, al trío de las campos les persigue últimamente una fama de "gafes".

Carmen Borrego, María Teresa y Terelu Campos, prostitutas en la película de Santiago Segura

'Sálvame' se puso en contacto con la matriarca de las Campos, que intervino por teléfono y confirmó, en efecto, que el cineasta le propuso en su momento la idea a su hija Carmen Borrego, aunque a ella no se lo había comunicado directamente porque hace años que no hablan. De hecho, María Teresa se enteró a raíz de las informaciones de Laura Fa.

¿Aceptaría el papel?

"No sé si yo eso lo haría o no, con el máximo respeto que tengo a Santiago Segura", reconocía. Después, entre risas, admitía que tan singular papel le haría "mucha ilusión". "Lo único que puedo decir es que lo mismo que yo tengo respeto y admiración por Santiago Segura, sé que él lo tiene por mí", zanjaba.

Antes de despedirse, Kiko Hernández preguntaba a la matriarca de las Campos sobre el calificativo de "gafe" que les había dedicado Laura Fa, a lo que la icónica presentadora rehusaba responder: "No quiero calificarla para que no me salga una palabra tan fea como la que ha dicho ella". Lo que sí hacía María Teresa, aprovechando la llamada, era confirmar que estará próximamente en 'Hormigas blancas'.