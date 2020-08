Santiago Segura prepara una película con Las Campos

La familia Campos atraviesa un buen momento profesional a día de hoy. Mientras que Carmen Borrego y Terelu Campos han encontrado ya su hueco en 'Viva la vida', donde además comparten tertulias con Alejandra Rubio, la hija de la segunda; la matriarca María Teresa Campos conduce con éxito el programa 'Enredados' en Youtube, donde entrevista a todo tipo de rostros conocidos, tanto del mundo de la comunicación como de la política o el espectáculo. Pero estas no han querido quedarse ahí y es que están a punto de dar el gran salto a la pantalla grande de forma conjunta.

Santiago Segura y Las Campos

Tal y como ha explicado la periodista Laura Fa en 'Sálvame Tomate' este martes 11 de agosto, el director, productor y actor Santiago Segura tiene en mente realizar una película con Terelu, Carmen Borrego y María Teresa Campos. Esta ha explicado además que la aproximación de ambas partes y la oferta por parte de Segura se produjo durante el confinamiento, y desde entonces se ha ido hablando y desarrollando esta idea, que pese a todo, parece que todavía no está cerrada. Lo que sí ha querido adelantar Fa es que "es una idea muy peculiar, curiosa y atrevida (...) lo que él quieren que protagonicen".

Esta además ha recordado "como son los guiones de Santiago Segura", donde evidentemente el surrealismo y la diversión están garantizados. Por su parte, Carlota Corredera ha evidenciado su alegría con la noticia y se ha mostrado convencida que el director conseguirá que Las Campos acepten la oferta. "Lo que no consiga Santiago Segura, no lo consigue nadie", ha sentenciado la gallega, recordando después el gran éxito de "Padre no hay más que uno 2" y es que el director ha logrado que el film en plena pandemia del coronavirus sea ya la sexta película más taquillera del año en nuestro país, llevándose 4,6 millones de euros (estimados) acumulados desde su estreno.

Las Campos y la ficción

Si finalmente estas aceptan la oferta de Santiago Segura, viviremos un nuevo paso en el mundo de la ficción de las tres pero no el primero. Terelu Campos ya se estrenó en este terreno siendo una de las protagonistas de la última temporada emitida de 'Paquita Salas', la exitosa ficción de Los Javis en Netflix. Por su parte, Carmen Borrego y María Teresa Campos ya han grabado sus respectivos cameos en la ficción 'Veneno' de Atresplayer Premium, serie creada también por Javier Calvo y Javier Ambrossi.