La noche del jueves 22 de julio trajo el estreno de la segunda edición de 'La última cena', acompañado en parrillas por el sobrenombre 'La gran noche del jueves en directo'. La nueva tanda de programas vino presentada por Paz Padilla y con personajes más esporádicos del universo 'Sálvame'. Este fue, precisamente, uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Josep Ferre como Anabel Pantoja, en 'La última cena'

Las dos primeras personas en poner en marcha el cocinado fueron Isa Pantoja y Asraf Beno. No obstante, los rifirrafes mutuos no fueron de lo más destacado, pero sí el fondo que producción había preparado para su vídeo de presentación: "Trajes Paco, me meo", comentó un tuitero. Asimismo, según avanzaban los minutos de programa, la performance de Josep Ferré como Anabel Pantoja desató carcajadas: "Deberían declararlo patrimonio de la humanidad".

Me estoy ahogando con la imitación de Anabel joder #LaÚltimaCena1 pic.twitter.com/6tYsqUqA7O — DANl ???? (@dxnisuescun) July 22, 2021

Yo a este hombre lo amo, deberían declararlo patrimonio de la humanidad JAJAJAJA #LaÚltimaCena1 pic.twitter.com/bRnUX2kymr — ???????????????? ???????????????????????? ???? (@idolsstayme) July 22, 2021

Antena3: "Tenemos el mejor casting de la historia con Mask Singer, no sé qué"

Telecinco:#LaUltimaCena1 pic.twitter.com/itDdmcNqTq — alexgmoral (@alexgmoral) July 22, 2021

No obstante, la vuelta de tuerca que Mediaset le decidió dar al formato ha acaparado buena parte de los comentarios: "La última cena era esto, con Jorge Javier al mando. Un programa de humor que nos hacía reír", comentaba un espectador. Asimismo, el recuerdo a la anterior tanda de programas se sucedió durante la gala, hablando del cocinado de María Patiño, las largas esperas de Belén Esteban comiendo pan e incluso los momentazos vividos durante la cena de Mila Ximénez y su encontronazo con Lydia Lozano.

lo que me reí con este momento #LaUltimaCena1 pic.twitter.com/a9xUfGHi2b — rios con lola ???? (@mriostx) July 22, 2021

Lo mucho que echo de menos el tándem Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez #LaÚltimaCena1 pic.twitter.com/oa1jNs3r8X — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 22, 2021

El nivel estaba muy alto



Que gran cena nos dieron estas dos grandes el año pasado



ENORMES #LaÚltimaCena1 pic.twitter.com/07drvdfE7b — ?????? (@artbmgphoto1) July 22, 2021

La última cena era esto, con Jorge Javier al mando.

Un programa de humor que nos hacía reír, se han cargado uno de los mejores formatos de T5.#LaÚltimaCena1 pic.twitter.com/8wjaRRBbyo — Diego Lamuño? (@lamudiego) July 22, 2021

Que han puesto en vez de boñato una calabaza al seviche #LaUltimaCena1 pic.twitter.com/GJD5DgjnMC — C?b??????????f?c??? (@Caballa4K) July 22, 2021

Confundiendo la calabaza con el boniato

Otro de los momentos que no pasaron desapercibidos fue una divertida confusión. El primer plato preparado por la pareja de cocineros, ceviche de corvina, llevaba un ingrediente que no quedaba muy claro cuál era. ¿Calabaza o boniato? Ambos decidieron utilizar la verdura en lugar del tubérculo, aunque, ciertamente, la confusión fue constante entre los comensales, sin saber ciertamente a qué sabía.