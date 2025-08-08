Por Julia Almazán Romero |

Desde Marbella, donde Carmen Lomana ha concedido una entrevista en la que repasa su verano, sus proyectos y su visión sobre algunos temas de la actualidad. Entre sus confidencias

"No sé si seguiré o no", confiesa Lomana en su entrevista concedida a El Español. Por otro lado, Lomana continúa colaborando en 'Buenos días, Madrid' (Telemadrid), 'Y ahora, Sonsoles' (Antena 3), la Cope y Kiss FM, además de mantener una actividad constante en redes sociales. Con ello, asegura que debe ir "quitándose algunas cosas" para poder gestionar mejor su agenda. "No me da la vida con la cantidad de trabajo que tengo en Instagram", confesó.

Carmen Lomana confiesa la posibilidad de dejar el programa de 'Espejo Público'

Durante la charla, la socialité habló también de su estilo de vida y su forma de afrontar el paso del tiempo: "Llevaría fatal no cumplir años. Lo único constante en tu vida es que vas a morir y que vas a cumplir años. Yo estoy feliz con mis años, sobre todo dando gracias a la vida y a Dios porque estoy súperbien". Además, reivindicó la belleza del descanso: "La belleza, niñas, hay que descansarla".

Por último, la empresaria no dejó nada en el tintero y, a parte de sus proyectos, también se quiso pronunciar sobre algunos temas que protagonizan la actualidad. "El tema del transporte es terrorífico. El AVE, un tren del que estábamos todos orgullosos, ni lo mantienen. El otro día se rompió una vía. Este ministro de Transportes, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Y el anterior, y el anterior. Todos", comentó Lomana sin pelos en la lengua.

Carmen Lomana habla de todos los proyectos que tiene entre manos tras sus vacaciones

Entre proyectos y vacaciones

A pesar de la posible salida de 'Espejo Público', Lomana mantiene una agenda llena de compromisos. Planea asistir a la Gala Starlite y seguir con sus colaboraciones radiofónicas y televisivas, sin renunciar a su faceta más relajada en verano, donde prioriza la playa, el mar y el contacto con la naturaleza. Un equilibrio entre trabajo y ocio que, según asegura, es clave para seguir disfrutando con la misma energía y mentalidad abierta que la han acompañado toda su vida.