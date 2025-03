Carmen Lomana explica su veto en 'La revuelta': "Broncano no me quiere ni ver"

Por Redacción |

'La revuelta' ha cumplido un centenar de programas tras medio año en antena en las noches de La 1. A lo largo de todo este tiempo, el espacio presentado por David Broncano ha mantenido el espíritu de 'La resistencia' en lo relativo a sus invitados, ya que se ha dado cabida tanto a estrellas conocidas por todo el público como a otras figuras relevantes pero menos populares. Sin embargo, en ese amplio listado no se encuentran numerosos rostros acostumbrados a acaparar el foco televisivo, y uno de ellos ha querido salir al paso para explicar esa ausencia.

Durante su paso por la emisión del sábado 22 de marzo de 'D Corazón', Carmen Lomana pasó de ser colaboradora a protagonista al ser su vida amorosa el tema central de conversación en el plató. En medio de ese segmento, le preguntaron que si le plantearan el interrogante de 'La revuelta' sobre el sexo, qué respondería, a lo que la celebrity reaccionó diciendo que no había mantenido relaciones en el último mes, aunque el tema del que quiso hablar fue otro.

Carmen Lomana en 'La revuelta'

"No me quiere Broncano", esgrimía Lomana. Poco después, ahondaba acerca de esa suerte de veto pese a formar parte de la misma casa televisiva. "Lo de Broncano... Con eso tengo mis momentos. No me quiere ni ver", añadía. Entonces, la presentadora Ana Prada intentaba recabar la razón de ese desencuentro. "Yo he estado pico y pala cuando estaba en 'La resistencia'", respondía Lomana, desvelando que llevaba tiempo intentado sentarse en el sofá del exitoso formato.

De público... y ya

Quienes tengan buena memoria recordarán que en una de las entregas de octubre de 'La revuelta', la protagonizada por Ana Mena, se pudo ver a Lomana sentada entre el público como una asistente más. Pues bien, la empresaria también hizo hincapié en 'D Corazón' acerca de aquella visita: "Ya sé que no me quiere. Fui un día con una amiga porque venía Ana Mena y me apetecía verla. No me dijo ni hola. No le gusto y está en su perfecto derecho".