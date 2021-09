Las plataformas de streaming continúan apostando por el entretenimiento con producción propia realizada en España. Si Netflix estrenará próximamente 'Insiders', 'Amor con fianza' o 'Soy Georgina', Amazon Prime Video no se quedará atrás y lanzará tanto 'Celebrity Bake Off España' como la segunda temporada de 'LOL: Si te ríes, pierdes', que llegará con importantes novedades. Tal y como avanzó en exclusiva FormulaTV, Silvia Abril sustituirá a Santiago Segura como maestra de ceremonias del formato de humor que produce Shine Iberia ('MasterChef'). Pero no estará sola frente a los cómicos que deben evitar reírse de los chistes de sus compañeros.

Carolina Iglesias

En esta ocasión, Amazon Prime Video decide renovar a los conductores del programa para apostar por dos mujeres. Según ha podido saber en exclusiva FormulaTV, Carolina Iglesias será la copresentadora de 'LOL: Si te ríes, pierdes', convirtiéndose así en la sustituta de Xavier Deltell. De este modo, la cómica se unirá a Abril para conducir las nuevas entregas del programa, cuyos concursantes son todavía un misterio.

Sin duda, este 2021 ha sido el año de Carolina Iglesias, conocida como Percebes y Grelos. Tras copresentar 'El chat de OT' y colaborar en programas como 'Lo siguiente' o 'Zapeando', la youtuber y guionista ha triunfado junto a Victoria Martín con "Estirando el chicle', el programa revelación de Podium Podcast que es el más escuchado del momento.

Victoria Martín, el otro pilar de "Estirando el chicle"

Al igual que Iglesias, Victoria Martín ha vivido el mejor año de su trayectoria mediática. La humorista, conocida como Living Postureo, pasa de colaboradora a copresentadora de la décima temporada de 'Yu, no te pierdas nada' en Europa FM. Junto a Ana Morgade, la influencer conducirá el programa de lunes a jueves, mientras que Rober Bodegas y Alberto Casado serán los presentadores del programa de los viernes. Además, Martín forma parte del programa de Badoo "Este es el mood".