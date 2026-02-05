Carolina Sobe acusa a 'La familia de la tele' de precipitar el final del universo 'Sálvame'

Por Fernando S. Palenzuela |

El cierre de 'No somos nadie' supone el final de una era televisiva marcada durante casi dos décadas por 'Sálvame'. Así lo ve Carolina Sobe, que ha asegurado que estamos ante la muerte definitiva del formato que tantas alegrías le dio a Telecinco antes de que la cadena lo cancelara. "El mundo del corazón es como las noticias que ya no se leen en papel", comparaba.

"No funciona en Mediaset que la gente (...) sabe que en Telecinco va a encontrar cotilleos, noticias de corazón. Si no ha funcionado en La 1 ni en Telecinco, que son los grandes escaparates, no va a funcionar en ningún sitio", comenta la colaboradora televisiva en una entrevista concedida a 20 minutos.

María Patiño y Carlota Corredera en el cierre de 'No somos nadie'

Conocida por su sinceridad y claridad, al ser preguntada por el final de 'No somos nadie' no tuvo problema en "meterse en un jardín": "Cuando tú al público lo mareas, hay un momento en el que dice: 'ay, mira, paso'. Estaban primero con el 'Ni que fuéramos Sálvame', después 'Ni que fuéramos Shhh', después 'Tentáculos' y de ahí a 'No somos nadie'", señalaba, poniendo el foco en que todas las idas y venidas le han sentado mal al formato.

La causa del final

El equipo de 'La familia de la tele'

"Cuando todos se fueron a La 1 y se creó el programa 'Tentáculos',", apuesta Carolina Sobe. "La gente se había acostumbrado a, como nos llamaban, los suplentes, pero los suplentes lo estábamos haciendo muy bien.".

Según Sobe, "como en La 1 no les funcionó" 'La familia de la tele', decidieron rescatar a esos personajes televisivos de nuevo en Ten y crear 'No somos nadie', lo que precipitó el final del universo 'Sálvame'. "Es un poco marear", asevera. "Nosotros con nuestro porcentaje que hacíamos estábamos muy bien y nadie se quejaba". No obstante, hay que recordar que 'Tentáculos' se encontraba por debajo de la cuota de 'Ni que fuéramos Shhh' y que en muchas emisiones no alcanzaba ni el 1%.