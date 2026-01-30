FormulaTV
'No somos nadie' clausura el pisito entre lágrimas: "Ojalá quede en vuestra memoria"

María Patiño y Carlota Corredera presentaron el último programa que contó con conexiones de compañeros como Kiko Hernández, Matamoros o Lydia Lozano.

Publicado: Viernes 30 Enero 2026 18:48

Programa relacionado

No somos nadie

No somos nadie

No somos nadie

2025 - 2026

España

Entretenimiento Corazón Magazine

Popularidad: #43 de 2.170

Acaba definitivamente el universo 'Sálvame'. Tras su evolución a 'Ni que fuéramos Shhh', su paso a 'La familia de la tele' en La 1 y el regreso a Ten con 'No somos nadie', el pisito cierra sus puertas para siempre. En esta última entrega, María Patiño y Carlota Corredera se han unido para presentar juntas el final.

'No somos nadie' daba comienzo en la tarde del 30 de enero con los Beatles sonando de fondo, y es que un 30 de enero de 1969, la banda británica celebraba su último concierto. "Un 30 de enero de 2026 ha llegado el momento de que los miembros de esta banda, que más que cantar dan el cante, se disuelvan para siempre. Han sido muchos los miembros que se han ido poco a poco, buscando otros caminos, algunos con más éxito que otros", decía María Patiño aguantándose las lágrimas.

"Aunque no seamos los Beatles, espero que hayamos sembrado algo para que quede en vuestra memoria", cerraba la presentadora. Este momento mágico se rompía con la intervención de Carlota Corredera, que aseguraba que su compañera le había robado sus líneas de guion y cerraba esta parte inicial antes de dar paso a la exclusiva sobre Cantora.

Regalos y mensajes de despedida

Durante la tarde, el equipo de 'No somos nadie' ha recibido algunos regalos por parte de amigos y espectadores. Uno de los más importante era la llamada "parrilla del adiós", donde conectaron con algunas personas que relataron lo importante que había sido el programa para ellos y cómo les había ayudado en su vida, con algunas declaraciones que desataban las lágrimas de las presentadoras.

En este programa final, han repasado los momentos más destacados de algunos de sus colaboradores, como de Carolina Sobe o Kiko Matamoros. También han conectado con Kiko Hernández y Matamoros, que han analizado su paso por el programa, han agradecido la labor de varios compañeros y han aportado algunos detalles de 'Los Kikos TV'.

Lydia Lozano se para con Arnau Martínez en &#39;No somos nadie&#39;
Lydia Lozano se para con Arnau Martínez en 'No somos nadie'

Otro de los momentos ha estado protagonizado por un vídeo de Josep Ferré imitando a Carmen Borrego. Además, también ha conectado Marta Riesco con ellos, que ha agradecido la visibilidad que le ha dado el programa. Las presentadoras han puesto en valor cómo trabajar con ella les ha ayudado a romper los prejuicios que habían adquirido hacia su persona por su pasado con Antonio David Flores.

Por otro lado, Arnau Martínez se acercaba a las inmediaciones de Mediaset España para coger algunas declaraciones de Terelu Campos y Lydia Lozano. Mientras que la primera evadía acercarse por la zona, la segunda se paraba con el micro de 'No somos nadie'. "No he escrito a nadie porque no estoy para escribir, estoy para que me escriban. Mi vida ha cambiado totalmente. Vosotros sois muy buenos y no habrá ningún problema", afirmaba la periodista. "Un beso a todos que sois muy grandes y que nos veremos y coincidiremos".

